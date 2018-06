Inca o miscare prin care Trump isi pune lumea in cap: De dragul Israelului, SUA se retrag din Consiliul Drepturilor Omului al ONU

Ziare.

"Statele Unite se retrag oficial din Consiliul Drepturilor Omului al ONU ", a spus, intr-o declaratie de presa, ambasadorul americana la ONU, Nikki Haley.Haley, care a amenintat de anul trecut cu retragerea SUA din acest Consiliu cu sediul la Geneva, a explicat ca in ultimele luni a incercat sa rezolve "cu buna credinta" problemele organismului Natiunilor Unite, intalnindu-se cu reprezentanti a peste 125 de state membre.In declaratia sa, ambasadorul SUA a criticat faptul ca din Consiliu fac parte state precum China, Venezuela, Cuba sau Republica Democratica Congo, natiuni care, in opinia sa, "nu respecta" drepturile omului."Cei care incalca drepturile omului continua sa fie membri si sa fie alesi in consiliu. Cele mai inumane regimuri din lume continua sa scape fara sanctiuni, iar consiliul continua sa gaseasca tapi ispasitori in tari cu un palmares pozitiv in domeniul drepturilor omului, pentru a distrage atentia de la cei care incalca drepturile si fac parte din consiliu", a declarat Haley.Pentru acest motiv si pentru "prejudecata cronica" a Consiliului contra Israelului, a aratat Haley, acest for "nu este demn de numele sau".Prezent la momentul anuntului retragerii din Consiliu, secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a salutat prestatia ca ambasador la ONU a lui Nikki Haley si a numit Consiliul un organism "ipocrit"."Nu ne indoim ca a fost creat cu buna credinta, dar trebuie sa fim cinstiti: Consiliul Drepturilor Omului al ONU este un slab aparator al drepturilor omului", a punctat Pompeo.Retragerea din acest for este ultima respingere de catre SUA a angajamentelor multilaterale, dupa ce in ultimele luni au renuntat la acordul climatic de la Paris si la acordul nuclear cu Iranul , aminteste EFE.Pompeo a asigurat insa ca Administratia Trump nu se opune colaborarii cu institutiile multilaterale, dar "nu va fi complice" al Consiliului Drepturilor Omului."Statele Unite, lider in plan mondial in ce priveste asistenta umanitara, nu vor lua lectii de la ipocriti", a adaugat Pompeo.Din partea ONU, reactiile nu s-au lasat asteptate.Inaltul comisar pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al Hussein, a calificat decizia SUA ca "dezamagitoare, desi nu chiar surprinzatoare". "Data fiind situatia drepturilor omului in lumea actuala, SUA ar trebui sa faca un pas inainte, nu unul inapoi", a aratat acesta.La randul sau, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, citat de purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, "ar fi preferat ca SUA sa ramana in Consiliul Drepturilor Omului. Arhitectura Consiliului joaca un rol foarte important in promovarea si protejarea drepturilor omului la nivel global".Guvernul israelian a salutat decizia Washingtonului si a sustinut ca respectivul consiliu este "inamicul celor care intr-adevar se preocupa de drepturile omului"."Statele Unite au demonstrat, o data in plus, angajamentul lor fata de adevar si justitie si refuzul de a permite ca ura oarba contra Israelului in institutiile internationale sa continue fara raspuns", a remarcat, intr-un comunicat, ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon.Pe de alta parte, organizatia Human Rights Watch (HRW) si-a exprimat regretul pentru retragerea SUA din Consiliu."Presedintele Trump a decis ca "America mai intai" inseamna ignorarea in Natiunile Unite a suferintei civililor din Siria si a minoritatilor etnice din Birmania", a aratat directorul executiv al HRW, Kenneth Roth.EFE mentioneaza in final ca anuntul de marti al autoritatilor americane vine la o zi dupa ce Biroul Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului a denuntat separarea a sute de copii, in ultimele luni, la frontiera SUA, de parintii lor imigranti.Citeste aici amanunte: Donald Trump tine copiii imigrantilor in custi. Unii au stat cate 20 intr-o celula