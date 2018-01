Incendiu soldat cu victime la Trump Tower din New York (Foto & video) UPDATE

Firefighters work to extinguish a small fire on the roof of Trump Tower. https://t.co/ko6KICU9KG pic.twitter.com/DFsnjPc0Nx - @ABC - Shawn McKenzie 🇺🇸 (@SMcK17) 8 ianuarie 2018

MORE: Fire located in heating and cooling unit on roof of Trump Tower. No injuries or evacuations reported, fire officials say. https://t.co/RhTzwrb1gH pic.twitter.com/rSw6JgG5R2 - ABC News (@ABC) 8 ianuarie 2018

Mai multe persoane au postat inregistrari video si fotografii pe retelele de socializare, in care se vede cum din partea de sus a cladirii-turn iese fum, potrivit CBS News.In Trump Tower se afla atat apartamente de locuit, cat si birouri.Presedintele Donald Trump nu se afla in cladire la momentul incendiului.- Doua persoane au fost ranite in urma incendiului. Este vorba despre un pompier si un angajat al imobilului.