Incepe procesul pentru destituirea lui Trump. Care sunt acuzatiile, cum se apara si ce sanse are

Trump spune ca democratii sunt invidiosi. Colegii de partid il compara cu Iisus

In 1868, Andrew Johnson a fost pus sub acuzare, iar apoi Bill Clinton in 1998, dar ambii au fost achitati de Senat. Richard Nixon a demisionat inainte sa fie destituit, in 1974.Trump are de infruntat doua capete de acuzare - abuz de putere si obstructionarea Congresului in scandalul legat de presiunile pe care liderul de la Casa Alba le-ar fi exercitat asupra Ucrainei pentru a relua o investigatie ce-l viza pe Joe Biden, potentialul sau contracandidat. Astfel, Trump ar fi exercitat presiuni cu scopul de a obtine un castig personal prin blocarea unui ajutor militar crucial destinat acestei tari aflate in razboi cu Rusia.Dupa dezvaluirea acestui santaj, el a obstructionat ancheta Congresului, interzicand consilierilor sai sa depuna marturie sau sa furnizeze documente.Republicanii au majoritatea in Senat si ei sunt cei care fac regulile jocului, si nu s-au sfiit sa isi anunte intentia de a-l salva pe Trump. In vederea destituirii este necesara o majoritate de doua treimi a Senatului, adica 67 de senatori din cei 100. Republicanii au 53 de locuri, democratii 45 si 2 senatori sunt independenti, ceea ce inseamna ca 20 de republicani ar trebui sa voteze pentru ca Trump sa fie destituit. Asta daca toti democratii si cei doi independenti voteaza cum ar fi asteptat, impotriva lui Trump.Procesul va incepe la ora 13:00 (20:00, ora Romaniei), in aceasta zi urmand sa fie stabilite si votate programul si structura. Procesul se va intinde pe durata mai multor saptamani si ar urma sa se deruleze in fiecare zi, de luni pana sambata, intre orele 13:00 si 18:00 (20:00 - 01:00, ora Romaniei).Daca se va urma structura de la procesul de destituire a lui Bill Clinton, ceea ce s-a anuntat ca se doreste sa se faca, doar pledoariile de inceput vor dura 10 zile, in timp ce pentru audieri ar fi alocate in jur de 3 zile. Asta insa daca ambele tabere aleg sa utilizeze tot timpul alocat.Senatul are apoi posibilitatea sa discute documentele din ancheta si sa audieze si martori, arata CNN Declansarea procedurii de destituire si votul din Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, l-au gasit pe Trump in plina campanie.Astfel, el a folosit prilejul sa atace tabara adversa, acuzand democratii ca vor sa-l destituie din "ura, furie si invidie" ca el a facut America mareata din nou, a creat locuri de munca si e sustinut de "zeci de milioane de americani".Si colegii de partid i-au luat apararea, unii mergand pana la a-l compara cu Iisus, doar ca situatia lui Trump ar fi mai rea."Cand Iisus a fost acuzat in mod fals de tradare, Pilat din Pont i-a dat lui Iisus ocazia sa-i confrunte pe acuzatorii sai. In timpul acestui simulacru de proces, Pilat din Pont i-a acordat lui Iisus mai multe drepturi decat i-au acordat democratii presedintelui in aceasta procedura", a fost declaratia republicanului Barry Loudermilk, congresman de Georgia.Ceea ce a omis el insa este faptul ca Trump a fost invitat in fata Camerei Reprezentantilor sa depuna marturie, insa a refuzat.Avocatii lui Trump au transmis insa in scris punctul de vedere, sustinand ca procedura este nu doar neconstitutionala, dar si "un atac periculos la dreptul americanilor de a-si alege in mod liber presedintele".Apararea lor este ca "presedintele nu a facut nimic gresit", ca ucrainenii nu s-au plans ca ar fi fost santajati si ca abuzul de putere nu poate fi motiv de destitutire, mai scrie CNN