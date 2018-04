Incepe Trump razboiul? Daca incearca sa-i distruga lui Assad fortele aeriene, SUA risca sa ucida cu rachetele si rusi

Ziare.

Unul dintre cele mai mari riscuri il reprezinta uciderea rusilor care sunt in Siria.Presedintele american Donald Trump a ordonat, anul trecut, lovituri aeriene asupra Siriei , ca raspuns la atacul cu arme chimice asupra satului Khan Sheikhou, din provincia Idlib , astfel ca, in aprilie 2017, SUA au lansat 59 de rachete Tomahawk spre baza aeriana Shayrat.Tinand cont de faptul ca nu a reusit sa il impiedice pe Assad sa foloseasca arme chimice din nou, Trump se afla in fata unei decizii: vine sau nu cu o noua masura punitiva in urma presupusului atac chimic de la Duma Dupa atacul din Shayrat de anul trecut (in aprilie), SUA au sustinut ca au distrus 20 de avioane - adica 20% din fortele aeriene ale Siriei, potrivit secretarului de Aparare James Mattis - si au reusit sa distruga o mare parte din baza.Alte voci au contestat acest lucru, afirmand ca doar cateva ore mai tarziu de la atac, avioanele decolau fara probleme din baza aeriana siriana.Daca e nevoie ca Trump sa trimita un mesaj mai dur de data asta, o optiune ar fi sa distruga complet fortele aeriene ale Siriei, potrivit unei analize The Guardian Fiind intr-o continua lupta cu Siria, in ultimii 70 de ani, incluzand aici raidurile aeriene din ultimii 2 ani, Israelul cunoaste cel mai bine puterea fortelor aeriene din Siria.Reuven Ben-Shalom, analist militar din Israel care si-a petrecut 25 de ani in fortele militare ale statului (Israeli Defence Forces), n-a vrut sa para arogant, dar a catalogat capabilitatea militara a Siriei drept "o gluma".Ca o comparatie, Siria are 15.000 de militari in fortele aeriene, in timp ce Israelul are 34.000, iar Statele Unite au 316.000.Ben-Shalom a mai spus ca armata din Israel este superioara celei din Siria si ar putea sa o distruga cu usurinta, iar acelasi este cazul si pentru armata americana.Totusi, analistul avertizeaza ca o potentiala confruntare nu sta doar in abilitatile armatei. "Principala problema este 'umbrela' pe care rusii au dat-o sirienilor. Rusii sunt in Siria", subliniaza Ben-Shalom.SUA pot risca lansarea unui atac, dar acesta ar putea duce la Al Treilea Razboi Mondial, potrivit analistului.Jeremy Binnie, tot analist in Aparare, arata ca "Marina SUA ar putea folosi rachete de croaziera Tomahawk pentru o versiune mai mare a atacului din 2017 asupra bazei aeriene Shayrat, daca are suficiente distrugatoare si submarine de atac".Cel mai probabil, obiectivele tangibile ar fi aeronavele si alte bunuri care sunt greu de reparat, mai degraba decat bazele in sine.Binnie a subliniat ca SUA ar putea duce la capat un atac de 4 ori mai mare decat cel de anul trecut."Deci daca atacul asupra bazei din Shayrat a distrus 20% din fortele aeriene din Siria, asa cum s-a sustinut, atunci un atac de 4 ori mai mare, in teorie, ar distruge tot. Dar totusi trebuie luata in considerare si o posibila imbunatatire a fortelor siriene de aparare.In acelasi timp, exista riscul ca, daca spui ca ai distrus complet fortele siriene, dar ratezi cateva avioane, sa arati putin prost cand o sa le vezi zburand", a adaugat analistul.Amintim ca Rusia a trimis sisteme de rachete antiaeriene in Siria , in sprijinul fortelor guvernamentale ale presedintelui Bashar al Assad.La inceputul anului, Siria a sustinut ca a doborat un avion israelian F-16, care s-a prabusit cand se intoarcea dintr-un raid. Totusi, Ben-Shalom a evidentiat ca lucrurile merg prost in razboi si ca prabusirea avionului a fost, probabil, cauzata de o combinatie de factori. In final, Israelul si-a mentinut "dominatia coplesitoare" asupra cerului, zice el.Cele mai mari riscuri cu care se confrunta Trump nu sunt neaparat sistemele aeriene de aparare ale Rusiei, ci efectiv uciderea rusilor din teritoriu.Administratia americana a avertizat Rusia inaintea atacului de anul trecut si acum Trump o face din nou.Citeste amanunte aici: Trump anunta atacul in Siria si le spune rusilor sa se fereasca de rachete SUA stiu oricum unde sunt localizati rusii din bazele siriene, dar, dupa cum a spus Ben-Shalom, lucrurile pot merge prost in razboi.In acest context, ambasadorul rus din Liban a avertizat miercuri ca, daca America va lansa rachete spre Siria, acestea vor fi doborate, iar locurile de lansare vor fi bombardate.Evident, aceasta masura ar putea duce la o escaladare majora in razboiul din Siria, potrivit Reuters.Armata rusa a avut aceeasi pozitie, in 13 martie, cand a spus ca va raspunde la orice bombardament american din Siria.Totodata, presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca Franta, UK si SUA vor anunta, zilele urmatoare, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Duma, potrivit EUObserver.com.