Inchisoarea de la Guantanamo ramane deschisa. Trump: Avem nevoie pentru a inchide teroristii (Video)

"Tocmai am semnat, chiar inainte sa intru pe aceasta usa, un ordin catre secretarul Mattis (...) sa reexamineze politica noastra de detentie si sa mentina deschise facilitatile de detentie din Golful Guantanamo.", a declarat presedintele Trump in primul sau discurs despre Starea Uniunii, citat de CNN Trump a mai spus ca ordinul califica actiuniunile din inchisorea de la Guantanamo Bay ca fiind "".Noul ordin arata ca exista un risc ridicat de recidiva printre cei care sunt inchisi acolo."In trecut am eliberat sute si sute de teroristi periculosi doar pentru a-i intalni din nou pe campul de lupta, inclusiv pe liderul ISIS al-Baghdadi, pe care l-am capturat, pe care l-am avut in mainile noastre, pe care l-am eliberat. (...)", a mai spus Trump in fata Congresului.La inceputul acestui an, 11 detinuti l-au dat in judecata pe Donald Trump pe care il acuzau ca este antimusulman. Argumentele invocate de detinuti s-au axat pe comentariile presedintelui de pe Twitter conform carora niciun detinut de la Guantanamo nu ar trebui sa fie pus vreodata in libertate.Centrul de detentie de la baza americana din Cuba a fost infiintat in urma cu 16 ani. In prezent mai sunt inchisi 41 de detinuti, din cei 775 cati erau in urma cu cativa ani.