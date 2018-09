60% dintre americani nu sunt de acord cu actiunile presedintelui Trump

Ziare.

Potrivit sondajului Washington Post - ABC News, numai 36% dintre americani aproba prestatia lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza AFP.Vezi si Tinerii americani nu il sustin pe Trump. Considera ca nu este calificat sa fie presedinte al SUA In ultimul sondaj efectuat pentru cele doua media in aprilie, actiunile celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite erau aprobate de 40% dintre americani si dezaprobate de 56% dintre acestia.Ancheta de opinie a fost efectuata pe un esantion de 1.003 adulti, intre 26 si 29 august, intr-un moment in care fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, era judecat pentru frauda fiscala si bancara, iar fostul sau avocat personal, Michael Cohen, pleda vinovat pentru opt capete de acuzare, dintre care cinci pentru frauda fiscala, iar doua pentru incalcarea legilor privind finantarea campaniilor electorale.Dintre persoanele chestionate, 49% au raspuns ca Congresul ar trebuie sa lanseze procesul de destituire impotriva lui Donald Trump, in timp ce 46% au respins ideea.In plus, 53% dintre acestea au afirmat ca presedintele s-a facut vinovat de obstructionarea justitiei incercand sa se amestece in ancheta procurorului special Robert Mueller asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.Din contra, 35% dintre americani sunt de parere ca presedintele nu a incercat sa se amestece in aceasta ancheta pe care liderul de la Casa Alba a denuntat-o ca fiind o "vanatoare de vrajitoare".Ancheta condusa de Robert Mueller este sustinuta de 63% dintre persoanele chestionate si respinsa de 29% dintre acestea.Rezultatele sunt mai bune pentru presedintele Donald Trump in ce priveste economia, potrivit aceluiasi sondaj: 45% aproba gestionarea economiei (45% dezaproba).Popularitatea presedintelui american variaza foarte mult in functie de orientarea politica: 78% dintre republicani aproba actiunile sale, iar 93% dintre democrati si 59% dintre independenti le dezaproba.Marja de eroare a sondajului este de 3,5 puncte, mai scrie AFP.