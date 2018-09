Ingerinta Rusiei in alegerile din SUA: Donald Trump, pregatit sa raspunda "in anumite conditii" la intrebarile lui Mueller

Ziare.

"O voi face in anumite circumstante", le-a spus el jurnalistilor care il insoteau la bordul Air Force One, avionul prezidential. "Cred ca daca trebuie sa ne intalnim, aceasta trebuie sa fie o intalnire echitabila, nu vreau sa cad in capcana sperjurului", a adaugat presedintele SUA.Avocatul sau, Rudy Giuliani, a declarat joi pentru Reuters ca procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta, doreste ca Trump sa accepte o "intalnire ulterioara" dupa raspunsurile in scris."Nu vad cum putem face acest lucru", a spus avocatul, care si-a exprimat in mod repetat ingrijorarea cu privire la riscul de sperjur.Avocatii lui Trump negociaza de luni de zile cu echipa lui Mueller pentru a stabili formele unei eventuale audieri a presedintelui, care neaga orice fel de complicitate cu Moscova si denunta o "vanatoare de vrajitoare".Doi asociati ai lui Roger Stone, care a fost mult timp consilier politic al lui Donald Trump, au fost audiati in ultimele doua zile de anchetatori, acestia parand interesati de contactele lor cu Wikileaks si cu fondatorul acestui site, Julian Assange. Site-ul a publicat un numar mare de e-mailuri ale democratilor, piratate in timpul campaniei din 2016.Este vorba de Jerome Corsi, un jurnalist politic care colaboreaza cu site-uri adepte ale teoriei conspiratiei, si de moderatorul de televiziune Randy Credico. Acesta din urma ar fi putut fi intermediar intre Stone si Assange, pe care l-a intervievat in 2017 la Ambasada Ecuadorului din Londra, unde s-a refugiat in urma cu sase ani pentru a scapa de o extradare in Suedia.