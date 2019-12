Intalnire cu scantei intre Macron si Trump, inainte de summitul NATO

Ziare.

In timp ce presedintele american a insistat din nou ca aliatii sa contribuie financiar mai mult pentru aparare, mentionand ca va aborda acest subiect si cu cancelarul german Angela Merkel, presedintele francez a subliniat ca nu trebuie sa se vorbeasca "doar despre bani", ci si despre o "strategie clara" asupra a ceea ce trebuie sa fie NATO.Intrebat de un jurnalist american daca estimeaza ca Franta ar trebui sa faca mai mult pentru a-si repatria cetatenii combatanti ai gruparii Statul Islamic (SI), Trump a spus ca il lasa pe Macron sa raspunda, intrebandu-l la randul sau pe un ton soptit daca ar dori "niste combatanti SI draguti".Presedintele francez a dat un raspuns elaborat, in care a mentionat ca luptatorii straini veniti din tari europene reprezinta o minoritate in randul trupelor SI si ca nu ar fi de ajutor sa ne concentram asupra lor in locul problemei de ansamblu. Macron a precizat ca prioritatea sa este sa incheie razboiul impotriva gruparii jihadiste."De aceea el este un mare politician, pentru ca acesta este unul dintre cele mai mari non-raspunsuri pe care le-am auzit, si este OK", a comentat Trump declaratia lui Macron.Acesta din urma a mai spus la aceasta conferinta de presa ca isi mentine afirmatia conform careia NATO este in "moarte cerebrala", afirmatie pe care anterior liderul de la Casa Alba a calificat-o drept "foarte jignitoare", acum el avand insa un ton mai conciliant."Am facut multe lucruri impreuna ca parteneri. Tarile noastre au fost partenere in multe actiuni, inclusiv unele care privesc radicalismul islamic si mereu s-au incheiat bine", a spus Trump, laudand mai ales rezultatele lui Macron in Africa, referindu-se la combaterea terorismului in Mali.Pe de alta parte, Macron a cerut sa se stabileasca cu Rusia un dialog strategic "fara naivitate" pentru a reduce starile conflictuale cu aceasta tara, dar cu o "preconditie", si anume solutionarea crizei dintre Rusia si Ucraina.Cat despre taxarea gigantilor internetului, un alt subiect de disputa intre Paris si Washington, acesta din urma amenintand ca va suprataxa produsele cu specific francez ca represalii, cei doi presedinti au apreciat ca acest conflict comercial poate fi solutionat."Avem un diferend minor. Cred ca-l vom putea depasi", a spus Trump. "Cred ca vom putea rezolva aceasta situatie cu presedintele Trump", a afirmat la randul sau Macron.