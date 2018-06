Intalnire istorica: Donald Trump si Kim Jong-Un, fata in fata marti

Ziare.

com

Intrevederea celor doi lideri va avea loc marti dimineata in Hotelul de lux Capella, situat pe Inusla Sentosa din Singapore.O zona speciala de securitate a fost instituita pe Insula Sentosa, iar la eveniment sunt prezenti aproximativ 3.000 de jurnalisti.Donald Trump, care s-a remarcat prin politici protectioniste, pentru consolidarea rolului Statelor Unite in lume, a avut in primul an de mandat o abordare dura fata de Kim Jong-Un, amenintandu-l de multe ori cu inlaturarea de la putere. Recent, presedintele SUA a afisat deschidere fata de liderul nord-coreean, cerandu-i sa renunte la armele nucleare si sa accepte pacea in Peninsula Coreea, sugerandu-i ca exista posibilitatea primirii de stimulente economice.La randul sau, Kim Jong-Un, liderul regimului autoritarist din Coreea de Nord, a amenintat in ultimul an de multe ori Statele Unite cu atacuri nucleare, dar in ultima perioada a pledat pentru dialogul cu Washingtonul, situatie care ii confera legitimitate pe plan international.Summitul istoric din Singapore va arata cat de mult este dispusa fiecare parte sa cedeze de dragul imbunatatirii relatiilor bilaterale. Administratia de la Washington nu isi va permite sa acorde prea multe concesii in dialogul cu Phenianul, in contextul in care Statele Unite trebuie sa mentina prezenta militara si influenta strategica in Asia. Japonia, spre exemplu, a cerut Administratiei SUA sa aiba o atitudine prudenta si sa mentina sanctiunile asupra Coreei de Nord.La randul sau, regimul Kim Jong-Un, sustinut de China si Rusia, nu isi va permite sa accepte compromisuri semnificative.