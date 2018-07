Intalnirea Trump - Putin nu este oprita de noile tensiuni privind implicarea rusilor in prezidentialele din 2016

Ziare.

com

Intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, se va desfasura conform programului stabilit, in pofida noilor tensiuni asociate ingerintelor ruse in scrutinul prezidential din Statele Unite, anunta Casa Alba.Donald Trump urmeaza sa aiba o intrevedere cu Vladimir Putin luni, in capitala Finlandei, Helsinki."Summitul este programat", a anuntat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Presedintiei Statelor Unite.Departamentul american al Justitiei a inculpat vineri 12 agenti ai serviciilor secrete ruse, in ancheta privind ingerintele in scrutinul prezidential desfasurat in 2016. Ministerul rus de Externe a comunicat ca acuzatiile sunt parte a "seriei de scheme conspirationiste" care au obiectivul "deteriorarii atmosferei" inaintea summitului programat luni.La randul sau, Kremlinul a anuntat ca asteapta intalnirea. "Il consideram pe Donald Trump partener de negocieri. Starea relatiilor bilaterale este foarte proasta. Trebuie sa incepem sa relansam relatiile", a declarat Iuri Usakov, un consilier prezidential rus.