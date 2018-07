Interesul vizitei lui Juncker la Washington

Ce a mai obtinut UE de la Trump

Juncker i-a satisfacut orgoliul presedintelui Trump

Nicolae Stefanuta este un sibian activ in sfera politicilor publice europene, pasionat de optimizarea procesului decizional public prin intermediul tehnologiilor informatiei.

Ziare.

com

Despre ce este vorba in acest acord si de ce este important pentru Romania?Un razboi comercial nu este bun pentru nimeni. La fel ca atunci cand iti iei revansa de la un vecin pentru un cauciuc taiat spargandu-i geamul, nici roata ta, nici fereastra lui nu vor mai reveni niciodata.Desigur, se poate mereu spune ca sprijiniti fiecare industria autohtona de cauciuc si geamuri, insa cu un pret si niste consecinte considerabile.Spirala razboiului comercial incepuse astfel, cu administratia americana impunand tarife pe otel (important in productia de masini, BMW producand gama sa X in intregime in Carolina de Sud).Europa a raspuns politic, impunand tarife comerciale unei liste largi de produse ce au lovit acolo unde doare cel mai mult: in circumscriptiile electorale ale sefilor din Congres, care vor avea alegeri in toamna.Astfel, bourbonul lui Mitch McConnell si motocicletele Harley Davidson produse in Wisconsin-ul lui Paul Ryan au ajuns pe acea lista.Subminarea increderii a continuat odata cu sabotarea functionarii Organizatiei Mondiale a Comertului, prin refuzul SUA de a nominaliza noi judecatori ai curtii de apel, ceea ce a paralizat efectiv organizatia. Fara OMC, suntem inapoi in epoca celui mai tare, jucand o partida de fotbal international fara arbitru si cu reguli asupra carora nu suntem de acord. Juncker si Trump au iesit impreuna in conferinta de presa , iar presa a aplaudat frenetic, ca dupa o lunga noapte a ratiunii. La declaratiile celor doi, sala a respirat usurata. Atat de timorat a devenit Washingtonul de actiunile nefiresti ale presedintelui, incat orice afisare cu un lider al lumii vestice si nu vreun dictator devine un moment de sarbatoare.Care a fost rezultatul central al vizitei? Ei bine, birocratia rezultata, cea mai buna garantie pentru o frana in calea unor noi excese tarifare. Europenii si americanii au infiintat o comisie comuna la nivel inalt (Executive Working Group), care sa negocieze linie cu linie eliminari tarifare acolo unde conteaza.Juncker a obtinut ceea ce Europa si SUA aveau deja in 2013, un High Level Working Group, care a demarat negocierile pentru TTIP.Ceea ce este si mai important este ca, atata timp cat acest grup de lucru exista, niciun nou tarif nu poate fi impus. Aceasta conditie din urma a fost 50% din intregul scop al vizitei lui Juncker la Washington. De ce? Pentru ca Trump anuntase ca urmau tarife de pana la 25% impuse automobilelor europene. Asta ar fi scumpit in medie cu 10.000 de euro masinile nemtesti exportate in America si ar fi anulat pentru o perioada incerta cea mai profitabila piata externa.Vizita lui Juncker a venit astfel la un moment cum nu se putea mai bun. Escaladarea conflictului comercial dupa o eventuala includere a automobilelor ar fi avut consecinte iremediabile si efecte directe si imediate asupra companiilor europene, multe din ele localizate in Romania sau cu angajati romani.Trei alte mari rubrici au mai fost bifate, identificate inteligent de diplomatia europeana.Primele au fost exporturile de gaz natural lichefiat (LNG), pentru care noi porturi de primire sunt (deja) in curs de constructie in Europa, ca alternativa la gazele rusesti si la proiectul Nordstream 2.In al doilea rand, se incurajeaza exportul de soia din Statele Unite. Acest important furaj pentru zootehnia europeana vine cu beneficii pentru fermierii nostri, inclusiv cei romani. Fortati sa importe soia din Brazilia, in imposibilitatea unei cultivari europene eficiente, sursa americana va diminua costurille producatorilor nostri autohtoni.In al treilea rand, importante au fost bunurile industriale, asupra carora cei doi au convenit eliminarea tarifarii.Se spune in declaratia comuna agreata de cele doua echipe (la intalnire au participat 11 persoane de fiecare parte) ca cele doua parti se angajeaza sa reformeze OMC impreuna. O reforma in directia interesului transatlantic este, cu siguranta, un pas inainte fata de blocajul complet de acum.Se poate spune astfel ca vizita la Washington a experimentatului presedinte al Comisiei Europene, care a anuntat deja ca se va retrage in 2019, este un succes diplomatic de etapa. Succesul lui Juncker a fost atins dupa saptamani de lobby politic inalt al comisarei europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, din echipa careia face parte si un stralucit economist roman, Lucian Cernat.Juncker i-a satisfacut orgoliul presedintelui Trump, mergand pe o logica mercantilista, singura recunoscuta de american. Juncker a vorbit pe limba lui, utilizand termeni precum deal (intelegere), pupandu-l caracteristic si imbratisandu-l. Ar fi facut orice, doar sa obtina deal-ul.Pentru moment, l-a obtinut. De data asta, Juncker a fost omul de stat mai intelept.