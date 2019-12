Investigatia FBI privind campania lui Trump are numeroase erori, dar nu a fost partinire politica (raport)

Ziare.

Raportul realizat de inspectorul general Michael Horowitz ar putea sa dea munitie atat sustinatorilor lui Trump, cat si criticilor sau democrati in dezbaterea aflata in desfasurare referitoare la legitimitatea unei investigatii care a umbrit primii doi ani ai presedintiei acestuia, transmite Reuters.Horowitz a constatat ca FBI a avut "un obiectiv autorizat" legal de a solicita aprobarea curtii pentru a incepe supravegherea lui Carter Page, un consilier al campaniei Trump.Dar Horowitz a mai constatat un total de 17 erori "de baza si fundamentale" si omisiuni din cererea originala si toate cereriile ulteriore adresate Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA). Erorile respective au facut cazul sa para mai solid decat era, a aratat acesta.In mod special, raportul face referire la un avocat al FBI care a modificat un email inclus intr-o cerere de reinnoire a mandatului de supraveghere, care sustinea ca Page "nu este o sursa" a unei alte agentii guvernamentale.In realitate, Page a fost "un contact operational" al unei alte agentii, al carei nume nu a fost dezvaluit, ceea ce nu s-a mentionat in raport.Investigatia FBI, lansata in vara anului 2016, inaintea alegerilor prezidentiale in care au candidat Donald Trump si Hillary Clinton, a fost preluata in mai 2017 de catre fostul sef al FBI Robert Mueller, dupa ce Trump l-a concediat pe James Comey din functia de director al agentiei.Investigatia consilierului special Mueller a prezentat o campanie a Rusiei de hacking si de propaganda pentru a provoca discordie in Statele Unite, a o ataca pe Clinton si a-l ajuta pe Trump. Mueller a documentat numeroase contacte intre membri ai campaniei lui Trump si Moscova, dar nu a descoperit suficiente dovezi privind o conspiratie penala.Trump a calificat investigatia, cunoscuta in interiorul FBI sub numele de Crossfire Hurricane, drept o vanatoare de vrajitoare si i-a atacat pe liderii FBI si pe angajatii de cariera din cadrul institutiei care au lucrat in cadrul acesteia.Democratii l-au acuzat pe Trump ca a incercat sa discrediteze o investigatie legitima care a detaliat interactiuni ample intre campania sa si Rusia si care i-a umbrit presedintia."FBI a avut un obiectiv autorizat atunci cand a deschis investigatia Crossfire Hurricane pentru a obtine informatii despre, sau sa protejeze fata de un delict de securitate nationala sau federal, chiar daca investigatia a avut potentialul sa atinga o activitate protejata constitutional", afirma raportul lui Horowitz. Directorul FBI Christopher Wray este de acord cu concluziile inspectorului general. Procurorul general William Barr a spus ca raportul "reflecta un abuz clar al procesului FISA"."Raportul inspectorului general clarifica acum ca FBI a lansat o investigatie intruziva a unei campanii prezidentiale americane pe baza unor suspiciuni foarte subtiri", a afirmat Barr intr-un comunicat.Horowitz a declarat ca biroul sau a lansat luni o noua evaluare, pentru a analiza in continuare complianta de catre FBI a propriilor politici de verificare a faptelor, utilizate la cererile de supraveghere a cetatenilor americani in investigatiile de contraterorism, precum si in anchetele de contraspionaj.FBI a deschis investigatia Crossfire Hurricane pe 31 iulie 2016, dupa obtinerea unei informatii de la un aliat strain ca un consilier al lui Trump, George Papadopoulos, a sugerat ca a primit oferte de ajutor din partea Kremlinului.Cand a cerut permisiunea instantei sa il inregistreze pe Page, Horowitz a constatat ca FBI s-a bazat in mare masura pe cercetari realizate de fostul ofiter de informatii britanic Christopher Steele.In timp ce FBI avea motive sa considere ca Steele este de incredere, pentru ca mai colaborase cu el, agentia nu a reanalizat informatiile sale atunci cand a solicitat reinnoirea mandatelor si nu l-a presat sa afle cine ii finanteaza activitatea.Steele a colectat informatii pentru o firma de cercetare finantata de Partidul Democrat. Aliatii lui Trump afirma ca FBI ar fi trebuit sa dezvaluie faptul respectiv in cererea pentru acordarea mandatului de supraveghere.Raportul lui Horowitz nu va fi ultimul cuvant pe acest subiect. In luna mai, Barr l-a numit pe John Durham, un procuror federal din Connecticut, pentru a analiza daca investigatia referitoare la Rusia a fost fundamentata corect. Activitatea lui Durham a devenit o investigatie penala.