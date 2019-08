Iohannis si Trump au semnat o declaratie comuna privind parteneriatul strategic dintre Romania si SUA, cu directii foarte clare

Ziare.

"Ca presedinti ai Romaniei si Statelor Unite ale Americii, actionam impreuna, ca prieteni si aliati, pentru a avansa. Prin parteneriatul nostru, care se aprofundeaza, vom crea noi oportunitati pentru cresterea securitatii, dezvoltarii si prosperitatii si pentru a raspunde mai bine provocarilor si responsabilitatilor globale pe care le impartasim", se arata in declaratie.De asemenea, in textul documentului sunt rememorate Revolutia din 1989 si aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord ( NATO )."Impreuna, statele noastre au depus eforturi durabile pentru modernizarea fortelor noastre armate si pentru a ne indeplini angajamentele asumate in cadrul NATO cu privire laMilitarii nostri actioneaza umar la umar pentru apararea libertatii si in vederea consolidarii posturii de aparare si descurajare pe Flancul Estic al NATO, inclusiv inpentru securitatea transatlantica. De asemenea, cautam sa evitam riscurile de securitate care insotesc", se mentioneaza in declaratia comuna.In document se precizeaza ca Romania si Statele Unite recunosc ca securitatea energetica este securitate nationala."Subliniemsi alte proiecte care ii fac pe aliatii si partenerii nostri dependenti energetic fata de Rusia au potentialul de a creste prosperitatea statelor noastre, precum si de a intari securitatea energetica a Europei.Romania si Statele Unite vor analiza modalitati de imbunatatire a climatului investitional in domeniul energiei in beneficiul ambelor tari. Mai mult, incurajam puternic colaborarea stransa a industriilor noastre pentru a sprijini obiectivele Romaniei in domeniul energiei nucleare civile", se afirma in text.In declaratia adoptata se afirma ca excelentul parteneriat dintre Romania si SUA in domeniul aplicarii legii si alse bazeaza, in mod ferm, pe un angajament reciproc fata de, care sunt puternic sustinute de poporul roman."Subliniem ca buna guvernare constituie baza securitatii si prosperitatii noastre comune", se arata in document.Cele doua parti se angajeaza sa consolideze, pe mai departe, relatia comerciala si sa incurajeze cresterea investitiilor in ambele tari.