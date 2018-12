Istorica gafa a lui Trump

Ce nu i s-a reprosat lui Trump, pe drept sau pe nedrept

Dar nu toate acuzele s-au dovedit aiurea

Pe cine costa greseala lui Trump

Ca ar fi xenofob, rasist si antisemit, s-a spus, fara vreo proba realmente convingatoare, dar cu multe indicii contrazicand vadit aceste afirmatii.Ca va duce o politica falimentara. Or, economia SUA duduie. Ca-l vor manca pe paine liderii altor puteri. Or, omul s-a impus destul de persuasiv in fata unor smecheri si raufacatori politici cu oarecare greutate, ca si a unor veterani iscusiti ai politicii mondiale, de la presedintele chinez si satelitii lui, la varii dregatori europeni.Ca n-ar avea habar, ca om de afaceri prost, de ce inseamna o diplomatie desteapta, s-a mai sugerat. Si ca ar fi pe cale, chipurile, sa distruga NATO. Or, Trump, dimpotriva, a intarit Alianta, insistand, pe drept, asupra reimprospatarii secatelor bugete defensive ale unei Europe bizuindu-si securitatea, hulpav si las, pe riscurile si cheltuielile asumate de militarii si contribuabilii americani.Intemeiata e invinuirea ca presedintele american manifesta o regretabila opacitate fata de consilieri si la fel de pernicioasa rezistenta la sfaturi bune.Unilateral, dupa cum ii este felul, Trump s-a hotarat sa-i retraga pe militarii americani care-i instruiau pe kurzi sa tina piept terorismului islamist.E bine? E rau? Cine-si inchipuie ca e bine nu prea are, dincolo de intuitia redutabila a pocheristului Trump, argumente solide. Mult invocata istovire militara a poporului american nu face parte dintre ele. Caci si un popor rau obosit de stradaniile sale militare din ultimul secol si, in special, de razboiul sau antiterorist din ultimele doua decenii, ar trebui sa inteleaga ca statutul de superputere e un obraz subtire, care cu mare cheltuiala se tine.Si ca e sinucigas sa abandonezi lupta, surmenat, in timpul inclestarii, parasind arena inainte de a fi infrant un dusman ideologic impacabil, precum islamistul hotarat sa te injunghie pe la spate.Or, din panoplia istoricelor gafe ale predecesorilor sai, Trump a ales sa le repete pe cele mai pernicioase ale unor Bush, Clinton ori Obama. Trump a declarat Statul Islamic invins, repetand pe Twitter gafa colosala savarsita de George W. Bush in alocutiunea sa tembela, de "mission accomplished", cand, grabindu-se ca fata mare la maritis, presedintele american a declarat sfarsit un razboi sangeros, care, in 2003, nici nu incepuse inca bine.Liderul actual al Casei Albe s-a opus sfaturilor propriilor sai ministri de externe si de razboi, ca si recomandarilor unor competenti experti si colegi din partidul sau republican, precum experimentatul ex-candidat la presedintia SUA Marco Rubio.Desi ar trebui sa stie ca Statul Islamic e slabit, dar nu invins fara drept de apel, Trump i-a contrazis si a decis sa-si extraga instantaneu, din Siria, trupele, al caror comandant suprem e.Or, facand asa, Trump nu slabeste doar decisiv eforturile aliatilor sai kurzi, ale fortelor democratice siriene ori ale partenerilor europeni hotarati, ca francezii si britanicii, sa ramana implicati in zona.Ii intareste pe islamisti si anemiaza tabara occidentala. Fortifica, indirect, Rusia lui Putin si pe aliatii liderului KGB-ist, in speta Iranul fundamentalist islamic si dictatura asasinului in masa Bashar el Assad, pe mana carora se vor vedea nevoiti kurzii sa se dea, ca sa se salveze de amenintarile Ankarei.Implicit, Trump consolideaza tot mai autoritara, tot mai militant antidemocratica Turcie a lui Erdogan, care vrea sa lanseze o noua invazie antikurda si era deranjat de prezenta militarilor americani in zona.Presedintele SUA alimenteaza astfel disperarea celor care inteleg valoarea angajamentului kurd in favoarea reedificarii civilizatiei intr-o regiune cotropita de extremisti si devastata de islamisti, teroristi si de sponsorii lor.In plus, Trump ii vexeaza grav pe toti cei care au mizat pe consistenta politicilor sale externe. Si care au crezut in zadarnica lui promisiune de a nu repeta istoricele erori ale predecesorilor sai, gen Obama, care i-a intarit enorm pe talibani cand l-a luat gura pe dinainte, in 2011, si a anuntat cu surle si trambite retragerea fortelor americane din Afganistan.. Daca presedintele american nu revine rapid asupra gafei sale, Orientul Mijlociu va deveni un loc chiar mult mai periculos decat a fost si e, prin traditie.