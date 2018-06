Japonia indeamna SUA si comunitatea internationala sa mentina sanctiunile asupra Coreei de Nord

Ziare.

Itsunori Onodera, ministrul nipon al Apararii, a amintit ca regimul din Coreea de Nord anuntase si in anul 1994 ca va renunta la programul de inarmare nucleara, dar a continuat activitatile in secret, iar anul trecut a amenintat tarile vecine cu atacuri, transmite AP."Tinand cont de modul in care Coreea de Nord s-a comportat in trecut, cred ca este important sa nu recompensam aceasta tara doar pentru ca a acceptat dialogul", a declarat Itsunori Onodera, referindu-se la planul presedintelui SUA, Donald Trump, de a se intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un."Am asistat la repetarea unor evenimente in istorie, cand Coreea de Nord a anuntat renuntarea la arme nucleare, prezentandu-se drept un stat conciliant, dar apoi a schimbat abordarea, blocand toate eforturile de pace. Singura modalitate de instaurare a pacii in Peninsula Coreea este ca Phenianul sa adopte masuri concrete de renuntare totala, in mod verificabil si ireversibil, la toate armele de distrugere in masa si la stocurile balistice, in conformitate cu rezolutiile Consiliului de Securitate ONU", a subliniat oficialul japonez.Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea. Donald Trump a abandonat linia politica a administratiilor de la Washington, care au refuzat lansarea negocierilor bilaterale cu Phenianul.