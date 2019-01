John Kerry il indeamna pe Trump sa demisioneze si nu exclude sa intre, din nou, in lupta pentru Casa Alba

Ziare.

com

"Am spus deja public ca nu am indepartat aceasta posibilitate, dar nu sunt pe punctul de a-mi planifica activ o campanie" pentru 2020, a declarat John Kerry, 75 de ani, la postul american de televiziune CNBC, cu prilejul Forumului economic mondial de la Davos.Candidat fara succes al Partidului Democrat in 2004, John Kerry s-ar alatura daca va decide sa se prezinte unui grup tot mai numeros de pretendenti din randul formatiunii sale politice. Luni, senatoarea americana Kamala Harris s-a inscris si ea in cursa pentru prezidentiale.Pe de alta parte, John Kerry a calificat ca "absolut rusinos" "shutdown"-ul administratiei americane, paralizat de o disputa intre democratii din Congres si Donald Trump asupra finantarii unui zid impotriva migrantilor la frontiera cu Mexicul. Este "penibil" pentru tara noastra, a subliniat el.Donald Trump s-a facut vinovat de "minciuni" in special in legatura cu Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, a acuzat John Kerry in cursul unei discutii cu trimisul special al Natiunilor Unite pentru Ocean, Peter Thomson, si Rebecca Shaw, din partea Fondului Mondial pentru Natura (WWF).Intrebat despre mesajul pe care i l-ar adresa lui Donald Trump daca acesta s-ar afla in fata lui, John Kerry a raspuns declansand hohote de ras: "Demisionati!".