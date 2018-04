Jurnalist Forbes: Trump a mintit legat de averea personala pentru a figura in lista celor mai bogati oameni din SUA

Ziare.

Noua acuzatie a reporterului a fost facuta vineri, in emisiunea "New Day" a CNN, si seamana cu alte povesti care arata ca Trump a incercat sa treaca drept John Barron, unul dintre sefii Organizatiei Trump, si s-a laudat cu banii si iubitele pe care le-a avut.Greenberg a declarat ca Trump, care ar fi folosit numele de Barron, a reusit ca o avere de aproximativ 5 milioane de dolari sa o faca sa para de 100 de milioane, pentru a fi inclus in Forbes 400.In prezent, el ocupa locul 248 in lista celor mai bogati oameni din SUA si 766 in lista multimilionarilor din lume. In plus, averea sa este raportata la 3,1 miliarde de dolari, o scadere semnificativa fata de anul 2016, cand era inregistrat cu 3,7 miliarde de dolari.Casa Alba nu a dat curs solicitarii CNN de a comenta, iar The Washington Post a raportat ca oficialii au refuzat sa faca declaratii cu privire la Organizatia Trump.Saptamana aceasta, cand Internal Revenue Service (IRS), serviciul de taxe nationale al SUA, a fost nevoit sa dea un ragaz de o zi pentru ca americanii sa isi depuna declaratiile de venit din cauza unor probleme aparut la site-ul lui, Trump a solicitat o prelungire de sase luni - in mod legal - pentru a depune documentele privind impozitele sale.Trump a intrerupt traditia ca americanii sa poata citi declaratia lui de venit. Este obligat, din postura de candidat si acum ca mandatar, sa dezvaluie multe informatii despre reteaua lui de firme, bunuri imobiliare si terenuri de golf care contribuie la averea sa.Tot saptamana aceasta, CNN a publicat detaliat aceste informatii. In cea mai recenta declaratie de avere, Trump a notat: 307,7 milioane de dolari - proprietati de golf, 139,8 milioane de dolari - bunuri imobiliare, 105,4 milioane de dolari - hoteluri, 14 milioane de dolari - afaceri in entertainment, 8,8 milioane de dolari - avioane.In plus, el primeste o indemnizatie din partea Sindicatului Actorilor Americani - in urma reality-show-ului pe care l-a realizat, dar si venituri de pe urma folosirii numelui lui la nivel international si a unui carusel din Central Park.In perioada in care este presedinte, toata averea este controlata de copiii lui si de un administrator.