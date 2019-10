Justitia SUA a decis ca procurorii pot verifica veniturile lui Donald Trump

Ziare.

Contactat de AFP, avocatul presedintelui Jay Sekulow a declarat ca Donald Trump urmeaza sa faca apel impotriva acestei hotarari, ceea ce ar urma sa intarzie o eventuala transmitere a acestor documente."Democratii din stanga radicala au esuat pe toate fronturile, asadar ca acum ei ii imping pe procurorii democrati de la New York si din statul (New York) sa se duca sa-l caute pe presedintele Trump", a reactionat seful statului american intr-un mesaj postat pe Twitter "Un asemenea lucru nu i s-a mai intamplat niciunui presedinte (american) inainte", a deplans el. "Nici vorba!".Procurorul Cyrus Vance voia sa obtina aceste declaratii de la cabinetul de avocatura Mazars, in cadrul unei anchete cu privire la plata efectuata catre actrita porno Stormy Daniels in schimbul tacerii sale cu privire la o presupusa legatura cu miliardarul republican.Donald Trump si-a invocat imunitatea judiciara a functiei, care i-ar permite, apreciaza el, sa blocheze orice cerere care-l vizeaza, chiar daca este adresata unui tert, precum cabinetul de avocatura Mazars, care se ocupa de afacerile sale fiscale, si nu lui in mod direct.In hotararea sa, foarte argumentata, de 75 de pagini, judecatorul federal Victor Marrero apreciaza ca aceasta imunitate "nu il protejeaza pe presedinte de orice procedura judiciara" si nu il "plaseaza deasupra legii".Doctrina Departamentului Justitiei, prezentata intr-un memoriu datand din 2000, prevede ca un presedinte al Statelor Unite in functie nu poate sa fie urmarit penal, pentru ca acest lucru ar "submina, contrar spiritului Constitutiei, capacitatea Executivului de a asigura functii ca cele definite de Constitutie".Insa judecatorul Marrero arata ca aceasta doctrina nu a fost testata niciodata intr-o procedura judiciara si ca exista in continuare o neclaritate.El evoca de asemenea argumente ale unor juristi, potrivit carora imunitatea se aplica unor fapte din timpul exercitarii functiei prezidentiale si nu nu unor fapte care au avut loc inainte sa fie ales.Acesta este cazul platii sumei de 130.000 de dolari lui Stormy Daniels in 2016 de catre fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, in numele candidatului republican, cu scopul, afirma acesta, cumpararii tacerii actritei porno.