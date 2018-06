Kim Kardashian l-a convins pe Trump sa comute pedeapsa unei femei condamnate pentru trafic de droguri

Ziare.

Astfel, presedintele american a comutat sentinta lui Alice Marie Johnson, condamnata la inchisoare pe viata fara posibilitatea de eliberare conditionata, afirma oficiali de la Casa Alba citati de Associated Press.Femeia in varsta de 63 de ani se afla la inchisoare de 20 de ani, unde ispaseste condamnarea pentru trafic de droguri. Acum, cel mai probabil, va avea sansa de a fi eliberata sub control judiciar.Alice Marie Johnson a fost condamnata in anul 1996, dupa o ampla operatiune contra traficului de droguri.Vedeta de televiziune Kim Kardashian West s-a deplasat recent la Casa Alba pentru a-l ruga pe Donald Trump sa o gratieze pe Alice Marie Johnson.