Intr-un discurs aprins, Donald Trump a spus ca, atata vreme cat are arme nucleare, Coreea de Nord nu are niciun viitor economic

Liderul e la Casa Alba a folosit doua dintre tacticile sale favorite: s-a abatut de la discursul scris si si-a improscat cu insulte oponentii, comenteaza cotidianul britanic The Guardian.Savurand adulatia participantilor la CPAC, Trump a declarat: "Stiti ca acum sunt cu totul pe langa discurs si exact asa am reusit sa fiu ales, prin faptul ca m-am abatut de la discurs. Si daca nu ne abatem de la discurs, tara noastra se afla intr-o mare problema, oameni buni, pentru ca trebuie sa ne-o luam inapoi".Apoi, Trump a luat in vizor propunerea democratilor de a combate incalzirea globala prin adoptarea unui "New Deal Verde", atacat de republicani pe motiv ca ar fi costisitor si ar afecta industria auto si aviatica. "Cred in acest New Deal Verde, sau cum naiba i-or spune ei. New Deal Verde, asa-i? Il incurajez. Cred ca este un lucru pe care (democratii) chiar trebuie sa-l promoveze", a spus sarcastic Trump, care a continuat batjocoritor si in rasetele celor prezenti: "Fara avioane. Fara energie. Cand nu va mai bate vantul, cam atunci se termina si curentul electric. Sa ne grabim. Draga, draga, bate vantul astazi? As vrea sa ma uit la televizor, draga". Publicul a izbucnit in urale si in aplauze, noteaza The Guardian.Trump a insistat ca a glumit si cand, la o conferinta de presa sustinuta in iulie 2016, a incurajat Rusia sa gaseasca cele 30.000 de e-mailuri disparute ale contracandidatei sale Hillary Clinton , si a dat vina pe presa "bolnava" ca se foloseste de aceasta gluma pentru a-l incrimina. "Inchideti-o! Inchideti-o!", a scandat publicul, un cunoscut refren anti-Clinton.Liderul de la Casa Alba a descris ancheta referitoare la Rusia a Departamentului de Justitie al SUA drept "o vanatoare de vrajitoare falsa" si a sustinut ca, dat fiind ca pana acum nu s-a identificat nicio complicitate intre echipa sa de campanie si Kremlin, democratii din Camera Reprezentantilor, unde sunt majoritari, vor sa-i ia acum la bani marunti finantele personale. Potrivit The Guardian, Trump a respins un astfel de efort de supraveghere cu un cuvant deloc prezidential: "aberatie".Trump i-a criticat dur pe James Comey, pe care l-a concediat din fruntea FBI , si pe Jeff Sessions, fostul procuror general, caruia chiar i-a imitat in bataie de joc accentul de sudist. Presedintele american a facut o serie de afirmatii false - scrie The Guardian - de la rata somajului si pana la multimea prezenta la ceremonia sa de investitura si a insistat ca zidul de la granita cu Mexicul va fi construit in cele din urma, iar participantii s-au lansat in urale de "SUA! SUA!"Presedintele american nu l-a uitat nici pe procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016. "Robert Mueller nu a primit niciodata vreun vot. Persoana care l-a numit pe Robert Mueller (Jeff Sessions - n.r.) nu a primit niciodata vreun vot", a insistat el.Apoi Trump a facut remarci interpretate de unii drept un atac incendiar la adresa membrilor Congresului cu origini straine. "Chiar acum avem oameni in Congres care ne urasc tara si voi stiti asta. Si putem sa-i numim pe fiecare in parte daca vreti. Ne urasc tara. Trist. Este foarte trist. Cand vad unele lucruri care se fac, declaratiile care se fac, este foarte, foarte trist. Si ia vedeti, ce au facut in tara lor? Intrebati-i, ce au facut? Le-a fost bine, aveau succes? Puneti-le intrebarea asta. Unii vor spune: 'Vai, este ingrozitor ca aduce in discutie acest lucru'. Dar e OK, nu ma deranjeaza, aduc in discutie acest lucru. Ce-au facut in tara lor? Nu prea bine, nu prea bine", a spus Trump.Presedintele american i-a acuzat pe democrati ca "imbratiseaza socialismul", inclusiv un plan radical pentru sistemul de sanatate despre care a spus ca va duce la "cresteri colosale ale impozitelor". Trump a invitat pe scena un student conservator din California si a spus ca in scurt timp va semna un ordin executiv prin care va cere colegiilor si universitatilor sa protejeze dreptul la libera exprimare.Trump a vorbit si despre Statul Islamic spunand ca intreg teritoriul controlat de "califatul" ISIS in Siria a fost recucerit, scrie CNN. "Incepand de azi sau de maine, vom fi invins califatul in proportie de 100%", a insistat el, care a recunoscut ca generalii sai i-au spus ca le trebuie cam doi ani sa-i invinga pe jihadistii din SI, dar ca el le-a transmis ca dureaza prea mult. Trump a mai spus ca, in timpul deplasarii sale in Irak , a vorbit cu trupele din teren care i-au transmis ca operatiunea s-ar putea incheia mult mai repede daca ar ataca mai multe tinte. "Daca va dati acordul, ii putem lovi din spate, din lateral, de la baza la care va aflati acum. Nu vor sti ce naiba i-a lovit. Nu vor sti ce naiba i-a lovit, domnule", a declarat Trump, care a spus ca un general pe nume Raisin i-a transmis acest lucru.In fine, Trump a mai declarat ca Republica Populara Democrata Coreeana va avea un viitor economic stralucit daca Washingtonul si Phenianul ar ajunge la un acord, dar ca nu va avea niciun viitor economic cata vreme detine arme nucleare. Reuters aminteste ca cel de-al doilea summit intre Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, din Vietnam, s-a incheiat brusc in conditiile in care cei doi lideri nu au reusit sa ajunga la un acord cu privire la reducerea sanctiunilor pentru Coreea de Nord in schimbul renuntarii la programul nuclear al Phenianului. " Coreea de Nord are un viitor economic incredibil, stralucitor daca ajunge la un acord, dar nu are niciun viitor economic daca detin arme nucleare", a insistat Trump, care a adaugat ca relatia cu Coreea de Nord pare sa fie "foarte, foarte puternica".