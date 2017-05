Limbajul corporal al lui Trump, in turneul din strainatate, sub lupa expertilor: Simte nevoia sa arate ca e masculul alfa

Ziare.

Cu siguranta gestul care a atras cel mai mult atentia a fost atunci cand liderul de la Casa Alba pur si simplu l-a dat la o parte pe premierul din Muntenegru , Dusko Markovic, la summitul NATO, pentru a ajunge in primul rand.Potrivit expertului in limbaj corporal Judi James, aceasta atitudine afisata de Trump sugereaza faptul ca pentru liderul american statutul si puterea nu au venit de la sine, ci s-a luptat pentru ele, arata CNN "Copiii care cresc fiind in centrul atentiei rareori se deranjeaza sa afisese acest rol (de lider - n. red.) sau simt ca trebuie sa lupte pentru el", explica expertul. Potrivit acestuia, chiar daca a ajuns sa aiba un rol dintre cele mai importante in lume, Trump tot simte nevoia sa arate ca este masculul alfa.Nu doar faptul ca l-a dat la o parte pe seful guvernului din Muntenegru e important, ci si tot ceea ce a urmat: faptul ca si-a aranjat apoi sacoul si ca nu l-a privit deloc in ochi pe Dusko Markovic, mai spune expertul.Judi James afirma ca intreg limbajul corporal de dupa momentul cand l-a dat la o parte pe premierul din Muntenegru este graitor: Trump crede sincer ca statutul sau de lider (mai important decat altii) esteUn alt moment care a atras atentia a fost strangerea de mana ciudata cu noul presedinte al Frantei, Emmanuel Macron . Aici, opiniile sunt impartite chiar si printre experti. Louise Mahler, de asemenea expert in limbajul corporal, crede ca strangerea de mana din care Trump parea ca incearca sa scape a fost o demonstratie de putere din partea lui Macron. "Trump joaca pentru a castiga, insa nu a iesit victorios de aceasta data", spune Louise Mahler.Un alt expert, Steve Van Aperen, a declarat pentru CNN ca nu asa stau lucrurile. "E o strangere de mana puternica a lui Macron, care incearca sa emane putere si control asupra lui Trump, insa, in opinia mea, Trump castiga", spun el.Un alt moment care a oferit expertilor ocazia de a-l studia pe Trump a fost intalnirea cu presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, la Riad, in urma cu cateva zile. In timpul acesteia, liderul american a adoptat o postura pe care o foloseste adesea: s-a relaxat cu palmele asezate pe genunchi, formand cu acestea un triunghi.Aceasta postura, spune Louise Mahler, transmite "putere, incredere si o gandire precisa". Presedintele american a parut mult mai relaxat in cadrul acestei intalniri fata de altele, relaxare data si de increderea in interlocutorul sau.In 21 mai, presedintele american a participat, alaturi de alti lideri mondiali, la Consiliul de Cooperare in Golf. Acolo, a afisat o figura care nu i-a lasat indiferenti pe expertii in limbajul corporal, o figura pe care, insa, liderul american o afiseaza adesea: maxilare pronuntate, inclestate, privire fixa.Este infatisarea, mimica unui mascul alfa, explica Judi James. Este cea mai comuna dintre figurile afisate de astfel de persoane, care se delimiteaza astfel de restul lumii (haitei). Aceste persoane se si pozitioneaza spatial departe de membrii "inferiori" ai haitei.De altfel, spun expertii, e de netagaduit faptul ca toate manifestarile lui Trump vorbesc despre masculul alfa.