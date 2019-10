Lovitura pentru Donald Trump: Camera Reprezentantilor a aprobat investigatia care ar putea duce la destituirea lui

Ziare.

com

Motiunea care prevede desfasurarea audierilor in comisii parlamentare in cadrul anchetei care ar putea avea drept rezultat initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump a fost adoptata in plenul Camerei Reprezentantilor cu un raport de voturi de 232 la 196, informeaza CNN.Rezolutia adoptata prevede "continuarea de catre comisiile de profil a investigatiilor aflate in curs pentru a se stabili daca exista dovezi suficiente pentru o decizie a Camerei Reprezentantilor de a exercita puterea constitutionala de initiere a procedurii demiterii presedintelui Donald Trump".Inaintea acestui vot formal din plen, comisii parlamentare ale Camerei Reprezentantilor, aflata sub controlul opozitiei democrate, lansasera deja o investigatie care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, suspectat ca ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepresedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, si a fiului acestuia, Hunter Biden.In cadrul investigatiei, Camera Reprezentantilor a trimis citatii prin care le solicita unor membri ai Administratiei de la Washington participarea la audieri si furnizarea documentelor referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina.Ca reactie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, in care republicanii detin majoritatea, a anuntat lansarea unei anchete privind presupuse acte de coruptie in Ucraina.