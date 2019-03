Lovitura pentru Trump: Senatul respinge starea de urgenta pentru zidul de la granita cu Mexicul

Ziare.

Votul final de joi a fost 59 la 41, 12 republicani alaturandu-se democratilor in Camera superioara a legislativului american.Rezolutia a fost deja adoptata de Camera reprezentantilor, iar intrucat Trump a afirmat ca va recurge la dreptul de veto impotriva ei, textul va merge acum la Casa Alba.Donald Trump a anuntat la 15 februarie ca va declara "urgenta nationala" , o procedura exceptionala pentru a finanta zidul pe care l-a promis la frontiera cu Mexicul, declansand o batalie judiciara cu opozantii sai."Toata lumea stie ca zidurile functioneaza", a declarat Donald Trump intr-o conferinta sustinuta in gradina Casei Albe, invocand o "invazie" de migranti ilegali.Aceasta procedura ii permite teoretic sa ocoleasca Congresul pentru a debloca fonduri federale - in special destinate Pentagonului - pentru a-si construi zidul pe care-l doreste impotriva imigratiei clandestine.Ulterior, 16 state americane, conduse de California, au depus un recurs in justitie la San Francisco impotriva administratiei presedintelui Donald Trump pentru decizia sa de a decreta urgenta nationala cu scopul de a construi un zid la frontiera cu Mexicul.