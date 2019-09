Lui Trump "ii este greu sa creada" ca Israelul ar fi spionat Casa Alba

Ziare.

"Nu cred. Nu cred ca israelienii ne spioneaza. Mi-ar veni greu sa cred", a declarat presedintele Statelor Unite."Totul este posibil, dar nu cred", a insistat liderul de la Casa Alba, citat de AFP.Un articol aparut in Politico scrie despre faptul ca Israelul ar fi amplasat in 2017 dispozitive de supraveghere a telefoanelor mobile in zona din apropierea Casei Albe, in inima capitalei Statelor Unite."Aceste aparate cu siguranta au servit la spionarea presedintelui Donald Trump" si a consilierilor sai, a explicat un oficial american citat in articol.Israelul a negat cu fermitate aceste acuzatii. O dezmintire reluata joi de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a denuntat o poveste "complet inventata"."Am o linie directoare: fara spionaj in Statele Unite", a asigurat prim-ministrul israelian."Aceasta este respectata la litera, fara exceptii", a mai spus Netanyahu.Donald Trump si-a manifestat sprijinul ferm fata de Israel si de actualul premier, mergand pana acolo incat a incalcat consensul international si linia diplomatica traditionala a SUA prin recunoasterea unilaterala a Ierusalimului drept capitala a Israelului. "Relatia mea cu Israelul este excelenta", a subliniat miliardarul republican. El a reamintit retragerea SUA din acordul nuclear international privind Iranul, o decizie foarte apreciata de executivul israelian.