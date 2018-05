Macron il avertizeaza pe Trump sa nu iasa din acordul nuclear: Am deschide cutia Pandorei. Ar putea incepe un razboi

Ziare.

"Am deschide cutia Pandorei. Ar putea incepe un razboi. Nu cred ca Donald Trump isi doreste un razboi", a declarat Macron.Trump urmeaza sa decida pe 12 mai daca se va retrage din acordul cu Iranul. Conform a doi oficiali ai Casei Albe si a unei surse apropiate de Casa Alba, Trump este aproape decis sa se retraga, insa modalitatea in care va face acest lucru ramane neclara.Macron a facut apel la Trump sa nu se retraga atunci cand cei doi s-au intalnit la Washington luna trecuta.Marea Britanie, Franta si Germania doresc continuarea acordului, dar pentru a convinge SUA, sunt dispuse sa redeschida discutiile despre programul de rachete balistice al Iranului, activitatile nucleare de dupa 2025 si rolul Iranului in crizele din Orientul Mijlociu, cum ar fi cele din Siria si Yemen.