Mai multi oficiali SUA au sosit in Coreea de Nord pentru discutii despre summit

Potrivit The Washington Post, care citeaza o sursa familiara cu subiectul, Sung Kim, fost ambasador SUA la Seul si fost negociator privind dosarul nuclear nord-coreean, coordoneaza pregatirile pentru summitul SUA-Coreea de Nord.Sung Kim a sosit duminica in Coreea de Nord, alaturi de Allison Hooker, expert privind Coreea in cadrul Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba.Cei doi s-au intalnit cu Choe Son Hui, adjunct al ministrului de Externe de la Phenian, a transmis cotidianul american.Presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat, vineri dupa-amiaza, ca a reluat contactele cu Phenianul si ar putea reactiva intrevederea cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, desi tocmai o anulase. Liderul de la Casa Alba a spus ca, pana la urma, intalnirea cu liderul nord-coreean ar putea avea loc chiar la data stabilita initial, 12 iunie. Precizam ca sambata a avut loc o intalnire surpriza intre presedintii celor doua Corei, care au discutat tocmai despre acest posibil summit cu americanii.