Manafort, fostul sef de campanie al lui Trump, condamnat la aproape 4 ani de inchisoare

Milioane de dolari nedeclarati

Judecatorul districtual T.S. Ellis a decis aceasta sentinta in procesul desfasurat in Alexandria, statul Virginia, in cazul consultantului politic republican gasit vinovat in luna august a anului trecut pentru cinci capete de acuzare de frauda fiscala, doua capete de acuzare privind fraude bancare si un capat de acuzare referitor la ascunderea detinerii de conturi bancare in strainatate, transmit vineri agentiile de presa internationale.Condamnarea primita de Paul Manafort, care in curand va implini 70 de ani, este mult mai mica decat propunerea procurorilor. Acestia nu au recomandat judecatorului o sentinta specifica, ci au sugerat ca pedeapsa sa se incadreze intre 19 si 24 de ani de inchisoare. Judecatorul Ellis a considerat insa ca aceste linii directoare sunt excesive si ar crea o "discrepanta nefondata" in comparatie cu alte cazuri.T.S. Ellis a remarcat, de asemenea, in timpul procesului, ca Manafort nu se afla in fata sa pentru acuzatii conform carora el, sau altcineva in subordinea caruia s-a aflat, au colaborat cu guvernul rus pentru a influenta alegerile din 2016, potrivit Reuters.Manafort, care a optat sa nu depuna marturie in timpul procesului, a multumit judecatorului pentru corectitudine si a mentionat perioada dificila pe care a traversat-o. "Ultimii doi ani au fost cei mai dificili ani pentru mine si familia mea", a declarat Manafort in fata judecatorului T.S. Ellis, potrivit CNN. "A spune ca sunt umilit si rusinat ar fi o subevaluare grosolana" a adaugat el, potrivit Fox News.Veteranul republican a fost condamnat dupa ce procurorii l-au acuzat ca nu a declarat milioane de dolari, castigati in calitate de consultant al fostului guvern pro-rus al Ucrainei.Conform acuzatiilor aduse de procurori, dupa fuga presedintelui pro-rus Viktor Ianukovici din Ucraina, Manafort a mintit bancile pentru a-si asigura imprumuturi si a mentine un stil de viata opulent, cu case de lux, costume de designer si chiar o jacheta din piele de strut, care a costat 15.000 de dolari.Avocatii apararii au solicitat clementa judecatorului, argumentand ca Manafort ar trebui sa primeasca o sentinta mai usoara, deoarece a fost de acord sa coopereze cu procuratura dupa ce a fost acuzat - desi un alt judecator a constatat ca el a incalcat acordul respectiv mintind in mod repetat procurorii - si pentru ca incercarea sa de a obtine in mod fraudulos un imprumut bancar de 5,5 milioane de dolari a esuat. Judecatorul Ellis a respins insa aceasta solicitare.Reuters aminteste ca Manafort se va confrunta cu o alta condamnare, intr-un caz separat, miercurea viitoare la Washington, in cazul a doua acuzatii de conspiratie in care a pledat vinovat in septembrie anul trecut.Desi se confrunta cu posibilitatea unei condamnari de maximum 10 ani in procesul judecat in Washington, judecatorul districtual Amy Berman Jackson ar putea decide adaugarea unei noi sentinte celei decise joi in statul Virginia, mai degraba decat executarea simultana a pedepselor.Paul Manafort este singurul judecat din cele 34 de persoane si 3 companii acuzate de echipa procurorului special Mueller.