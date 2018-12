Mattis era prietenul Europei si NATO. Donald Trump ramane numai cu marionete

Divergente evidente

com

Lista fostilor colaboratori oficiali ai lui Trump continua sa creasca si cuprinde destule nume pe care nimeni nu trebuie sa le retina. Dar numele care va fi adaugat listei la sfarsitul lunii februarie este cel mai semnificativ: James Mattis.Seful Pentagonului si-a anuntat decizia intr-o scrisoare de doua pagini, prezentata joi, dupa mai mult decat surprinzatorul anunt al lui Donald Trump privind retragere imediata a trupelor din Siria. Scrisoarea socheza din doua motive. Primul, nu contine niciun cuvant de lauda la adresa lui Trump. Si, al doilea, este cat se poate de evident ca Mattis a demisionat din cauza eclatantelor divergente dintre el si Trump la nivelul politicii de aparare. Nimic nu este surprinzator.Mattis a fost singurul membru al Cabinetului care a refuzat in mod constant sa-l laude public pe Trump, mai ales la intrunirile administratiei, in care autocratia se impunea in fata democratiei.Trebuie sa recunoastem ca Mattis, intocmai ca si restul membrilor echipei lui Trump, este complice la multe dintre odioasele politici implementate de administratia de la Casa Alba, precum inumana separare a copiilor de parinti din familiile de migranti sau interdictia de acces pe teritoriul SUA pentru cetatenii din anumite tari.Dar, spre deosebire de colegii lui,. La putin timp dupa alegeri, dar inainte de a fi depus juramantul, Mattis l-a contrazis public pe Trump care sustinea reintroducerea torturii ca instrument de ancheta.Mattis a fost si cel care, in ciuda indoielilor fata de acordul cu Iranul, a sustinut ramanea SUA in cadrul pactului. Mattis a fost extrem de sceptic fata de relatia de ura si ulterior de prietenie dintre presedintele SUA si dictatorul de la Phenian.. Postarea pe Twitter a ordinului de retragere a tuturor trupelor din Siria a devenit practic picatura care a umplut paharul.Spre final, cruciala s-a dovedit a fi confruntarea dintre Mattis si Trump pe marginea Aliantei Transatlantice. In timpul campaniei prezidentiale, Trump s-a referit la NATO ca fiind "desueta", o remarca pe care nu a revizuit-o niciodata, pentru ca el considera astfel alianta militara.O divergenta extrem de vizibila fata de convingerile lui Mattis - un general de cariera, de patru stele, a carui biografie include si un post de conducere in NATO - care este convins de rolul crucial al Aliantei in apararea tematorilor aliati europeni.Trump nu crede in aliante de durata, nu crede in valori impartasite si nici in importanta istoriei. Pentru el, totul are valoarea tranzactionala, totul este pecuniar. Sentimentul fiind complet opus convingerilor lui Mattis, care mizeaza pe importanta parteneriatelor de durata si a valorilor comune, care au reprezentat, de altfel, si traditionalele puncte de vedere ale administratiilor anterioare.Ceea ce face si mai importanta demisia lui Mattis este faptul ca el a fost ultimul consilier influent din Cabinetul Trump, ale carui puncte de vedere erau apropiate de cele ale partenerilor europeni cheie.De aceea, multi lideri si diplomati europeni il considerau pe Mattis, a carui influenta scazuse simtitor in ultima perioada, ca fiind ultimul scut in calea unui presedinte iresponsabil si imprevizibil.Cand Mattis va parasi postul, la finele lunii februarie, Trump va ramane inconjurat doar de marionete, de yes-men, care nu fac altceva decat sa actioneze pentru audienta, declarand ceea ce cred ca vrea sa auda seful lor.Perspectivele sunt primejdioase pentru restul lumii, mai ales ca actuala administratie nici macar nu a ajuns la jumatatea mandatului.In recenta lui nemiloasa declaratie de sustinere a conducerii saudite, dupa uciderea jurnalistului rezident in SUA Kashoggi, Trump declara: "America First! The world is a very dangerous place!" ("America inainte de toate! Lumea este un loc foarte periculos!").Poate suna fatalist si alarmist, dar plecarea lui Mattis l-ar putea indreptati pe Trump sa puna in practica aceste declaratii in moduri pe care nici nu ni le putem imagina.