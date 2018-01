Medicul de la Casa Alba i-a testat capacitatea mintala lui Trump si spune ca e apt 100%. Dar e aproape de limita de obezitate

Ziare.

"Stare generala de sanatate a presedintelui este excelenta", a declarat Jackson, citat de site-ul cotidianului The Hill."Performanta sa cardiaca in timpul examenului fizic a fost foarte buna, el continuand sa se bucure de beneficiile semnificative de sanatate si cardiace pe termen lung datorate unei vieti de abstinenta de la tutun si alcool", a adaugat medicul presedintelui, precizand ca nivelul de colesterol al lui Trump este usor crescut, fiind tratat pentru aceasta conditie cu un medicament anticolesterol.La o inaltime de 190 de cm si 108 kilograme, presedintele Donald Trump este cu o jumatate de kilogram sub limita obezitatii in conformitate cu o scala folosita de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA.Jackson i-a recomandat presedintelui sa incerce sa slabeasca 4-8 kilograme si sa adopte o dieta mai sanatoasa, in conditiile in care acesta este cunoscut drept un mare consumator de bauturi carbogazoase si alimente fast-food.Medicul presedintelui a mai precizat ca Trump foloseste un medicament prescris pentru caderea parului.Jackson a dezvaluit ca Trump a cerut o evaluare de sanatate mintala pentru a infirma zvonurile ca nu ar fi apt sa-si exercite atributiile."L-am vazut zi de zi", a declarat medicul, adaugand: "Nu am absolut nicio ingrijorare in privinta abilitatilor sale cognitive sau a functiilor sale neurologice".Insa, la cererea presedintelui, Jackson a folosit Scala de Testare Cognitiva Montreal (Montreal Cognitive Assessment) pentru a-l evalua pe Trump, care a obtinut un scor de 30 de puncte dintr-un maxim de 30.Testul nu este o evaluare psihologica, ci un instrument pentru detectarea unor tulburari cognitive, precum boala Alzheimer.Jackson a respins opiniile unor experti in sanatate mintala care au afirmat ca Trump prezinta semnele unui declin mintal, insa niciunul dintre acestia nu l-au examinat pe Trump in persoana."Oamenii nu ar trebui sa faca evaluari despre presedinte decat daca au avut oportunitatea sa-l cunoasca si sa-l examineze", a sustinut medicul lui Trump.Recent, jurnalistul Michael Wolff, autorul cartii "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House"), sustinea ca Donald Trump nu are credibilitate, iar toti subordonatii lui "spun ca se comporta precum un copil".Rugat sa clarifice daca toti consilierii lui Donald Trump pun sub semnul intrebarii calificarea lui de a fi presedinte, Michael Wolff a explicat: "Ca sa fie clar: suta la suta dintre persoanele din jurul lui... Toti spun ca se comporta ca un copil".