Mesagerul lui Mike Pompeo, la Bucuresti: Vom fi foarte atenti la orice tentativa de a pune in pericol realizarile de pana acum

Prietenia si dialogul, instrumentele cu care SUA incearca sa consolideze democratia din Romania ca s-o fereasca de amenintarea Rusiei

NATO, vazut ca un salvator al relatiilor dintre SUA si Uniunea Europeana

Cum vad americanii sistemul de aparare al Uniunii Europene

Vizita in Romania a doamnei Elisabeth Millard , asistentul-adjunct al domnului Wess Mitchell , seful Biroului Secretariatului de Stat pentru Afaceri in zona Europa si Eurasia, a reprezentat un semnal destul de puternic ca SUA refac legaturile diplomatice cu Uniunea Europeana, zdruncinate de denuntarea de catre Casa Alba a tratatului nuclear cu Iranul , dar si ca nu si-a pierdut interesul fata de flancul estic al NATO, in ciuda contextului politic tensionat din SUA si a framantarilor din cadrul Departamentului de Stat american."Trebuie sa spun ca noi ne uitam la Romania ca la o tara care are rezultate pozitive in ce priveste lupta impotriva coruptiei, dar si in ce priveste independenta magistratilor. S-au facut multi pasi inainte, astfel incat sa putem spune ca Romania ar putea deveni un model pentru celelalte tari, de aceea, suntem foarte atenti la orice incercare care ar putea pune in pericol aceste rezultate pozitive. Acesta e modul in care ne raportam la acest subiect.Mesajul meu este ca vom continua sa lucram impreuna si vom fi foarte atenti la orice tentativa de a pune in pericol realizarile de pana acum", a precizat doamna Millard, raspunzand la intrebarile jurnalistilor cu referire la reactia diplomatiei americane la incercarile repetate ale coalitiei PSD-ALDE de a modifica Legile Justitiei.Acest raspuns vine la jumatate de an de cand Rex Tillerson , fostul sef al Departamentului de Stat al SUA, a aterizat la Bucuresti, cerand explicatii despre o actiune politica a majoritatii parlamentare PSD-ALDE care a incercat sa blocheze legea de validare a contractului achizitiei sistemului de rachete Patriot De atunci, in ciuda presiunii politice a PSD puse pe sistemul de justitie, singurele semnalele transmise de diplomatia americana au venit din partea ambasadorului Hans Klemm.Dar situatia s-a schimbat, iar incercarea lui Liviu Dragnea de a arunca Romania in mijlocul disputelor din Orientul Apropiat ar putea fi unul dintre motivele acestei vizite la Bucuresti.Doamna Millard e un diplomat de cariera cu 25 de ani vechime si a venit in Romania cu un mesaj prin care vrea sa relanseze relatiile dintre SUA si Romania: "cred trebuie sa facem ceea ce prietenii fac, adica sa purtam un dialog, iar in acest dialog fiecare parte isi poate exprima ingrijorarile. Sunt foarte optimista in raport cu relatia noastra. E o relatie puternica si apropiata", a descris domnia sa modul in care vede colaborarea cu sistemul politic de la Bucuresti.Despre comportamentul Rusiei, diplomatul american a spus ca e unul "inacceptabil", iar "implicarea in afacerea Skipral a dus la o reactie de solidaritate a statelor occidentale. Ne face placere sa vedem ca Romania s-a alaturat coalitiei internationale care a decis expulzarea a peste 100 de diplomati rusi din SUA si din Uniunea Europeana".Actiunile Rusiei reprezinta o mare ingrijorare pentru Departamentul de Stat, iar implicarea agentilor Kremlinului in politica SUA si a statelor europene, incercarile repetate de a crea tensiuni sociale, de a promova informatii false si de a eroda democratia reprezinta un fenomen despre care diplomatia americana crede ca e foarte greu de contracarat.Fenomenul invaziei stirilor false reprezinta "o problema care nu e numai aici in Romania, ci si in tara mea. E o problema pe care suntem extrem de concentrati. Lucram impreuna cu partenerii nostri pentru a raspunde la aceasta provocare dificila. Stiu ca Uniunea European a lansat un centru de excelenta care lucreaza sa dezvolte solutii, iar asta inseamna un efort foarte mare.Pentru a limita daunele cred ca e nevoie si de responsabilitatea jurnalistilor pentru a ajuta cititorii sa inteleaga cum sa citeasca stirile, cum sa le interpreteze, cum sa fie mai analitici, o munca pe care trebuie sa o facem impreuna.E o problema mare si importanta care afecteaza multe state. Trebuie sa lucram impreuna, trebuie sa punem lumina reflectoarelor atunci cand descoperim aceste influente rele si modificari brutale ale faptelor, trebui sa popularizam cat mai mult practicile bune si valorile atunci cand distribuim informatii de interes public", a spus doamna Millard.In ultima saptamana, tensiunile dintre SUA si Uniunea Europeana au crescut din cauza deciziei presedintelui Donald Trump de a denunta tratatul nuclear cu Iranul, in ciuda opozitiei Frantei, Germaniei si Marii Britanii, si ele semnatare ale acordului.La acest subiect se adauga si disputa in ce priveste recunoasterea Ierusalimului ca fiind noua capitala a statului Israel, o decizie cu implicatii majore in ce priveste confruntarile din regiune.Doamna Millard a lasat sa se inteleaga in discutia cu jurnalistii ca, in ciuda acestor tensiuni generate de viziuni diferite din partea Casei Albe si a Uniunii Europene, inca exista o puternica punte de legatura, iar aceasta e reprezentata de NATO."Noul meu sef, secretarul Mike Pompeo, in ziua in care a fost validat de catre Senat pentru functia de sef al Departamentului de Stat al SUA, nu a venit la sediul institutiei, ci s-a dus direct la aeroport unde s-a urcat in avion ca sa ajunga la Bruxelles, la sediul NATO, sa se intalneasca si sa vorbeasca cu aliatii.Cred ca, daca in trecut au fost discutii in jurul articolului 5, astazi, in mod clar, secretarul nostru considera NATO ca o piesa centrala, un pilon, in ce priveste asigurarea stabilitatii.Echipa mea de aici ma anunta ca exercitiile militare intre soldatii americani si cei romani se intensifica si merg foarte bine. Asa se intampla si in statele baltice, si in Polonia, iar acesta e un lucru bun. Noi vrem ca NATO sa joace un rol puternic de descurajare, noi nu vrem razboi, noi vrem ca NATO sa descurajeze posibilitatea de incepere a oricarui conflict, iar NATO face acest lucru, fiind o alianta credibila.Credibilitate inseamna sa fii pregatit in orice moment, inseamna sa te antrenezi, sa stii ca exista capacitate de adaptare si trebuie s-o arati, iar asta facem noi aici la baza Mihail Kogalniceanu din Constanta.Sunt foarte impresionata de NATO. Din septembrie 2017, de cand am fost numita in aceasta pozitie, am avut multe intalniri cu reprezentantii NATO, iar ce m-a surprins a fost cat de uimitoare este aceasta alianta in sensul adaptabilitatii ei, in sensul capacitatii de intelegere a realitatii.NATO a fost creat in punctul de intensitate maxima a Razboiului Rece, iar, apoi, Razboiul Rece s-a terminat. Multi oameni s-au intrebat care mai e rolul NATO, oare nu va disparea din cauza ca si-a pierdut menirea? Dar s-a intamplat exact contrariul.Tot mai multe tari au dorit sa faca parte din alianta, iar acum vedem ca azi ne confruntam cu provocari diferite. Amenintari noi, venite intr-un mod neasteptat, discutam despre razboiul hibrid, despre provocari legate de migratie, de cele legate de amenintarile teroriste, iar NATO e pregatita sa raspunda la toate aceste provocari, demonstrand ca este o alianta extrem de adaptabila", a spus diplomatul american.Un subiect sensibil in relatia dintre SUA si Uniunea Europeana il reprezinta si pasii facuti de Bruxelles in directia dezvoltarii unui sistem de aparare al statelor membre UE.Doamna Millard a subliniat ca acest sistem de aparare este foarte util atata timp cat completeaza si consolideaza NATO."E un subiect la care merita sa ne gandim, pentru ca UE a decis sa devina mult mai implicata in ce priveste sistemul propriu de aparare si noi credem ca acesta e un lucru bun", a spus diplomatul american "pentru ca atata vreme cat acest sistem este unul complementar, reprezinta o posibilitate de a ne dezvolta, de a cheltui banii intr-un mod corect si eficient, ajutand NATO sa-si dezvolte si mai mult mobilitatea.Acest lucru poate duce la o descurajare efectiva in cazul unei amenintari. Daca inamicul stie ca ajungi acolo extrem de repede si-l poti confrunta, atunci sunt multe sanse ca acesta sa renunte la agresiune. Dar acest obiectiv se poate realiza printr-o infrastructura foarte buna, printr-un sistem de reguli comune in toate statele membre pentru a putea muta rapid trupe si echipamente.Este vorba de a crea cat mai repede ceea ce poarta numele de Spatiu Schenghen Militar, iar in aceasta privinta Uniunea Europeana poate sa faca o munca excelenta, care ne va face mai puternici si va fi o reusita folositoare atat pentru UE si pentru NATO, cat si pentru fiecare membru al aliantei", a declarat Elisabeth Millard.In ce priveste cresterea cheltuielilor militare ale membrilor aliantei la un echivalent ce reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut (PIB) al fiecarei tari membre, reprezentantul Departamentului de Stat a spus ca "e un subiect despre care s-a vorbit mult in SUA si trebuie sa facem acest efort. Un numar de tari au facut asta deja, Romania fiind printre ele, iar aceasta decizie a fost apreciata in SUA.Si alte tari au facut-o, altele, nu, dar noi observam ca in acest moment exista o tendinta in aceasta directie de marire a bugetelor de aparare. Multe tari membre au realizat ca au nevoie sa faca asta. Trebuie sa-si modernizeze armata, sa o adapteze la noile provocari, deci facand acest lucru isi consolideaza securitatea nationala".