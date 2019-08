Mesajul pe care Boris Johnson vrea sa i-l transmita lui Donald Trump la summitul G7

Ziare.

com

Johnson si Trump se vor intalni duminica dimineata, cu ocazia summitului G7 de la Biarritz, Franta, unde sunt asteptati sa aiba discutii pozitive referitoare la relatiile comerciale bilaterale si Brexit. Cei doi vor aborda si subiecte internationale la care nu au opinii similare, cum ar fi Rusia, acordul nuclear cu Iranul si politica comerciala cu China, relateaza Reuters.Intrebat daca ii va spune lui Trump ca ar trebui sa nu escaladeze razboiul comercial cu China, Johnson a spus "desigur".La sosirea la Biarritz, Johnson a declarat ca una dintre prioritatile sale la summit este "in mod clar starea comertului mondial": "Sunt foarte ingrijorat de modul in care evolueaza, cresterea protectionismului si a tarifelor la care asistam".Razboiul comercial care are loc intre Statele Unite si China, cele mai mari doua economii ale lumii, a agitat pietele financiare si a slabit economia mondiala. Disputa s-a agravat inaintea summitului G7, Washingtonul si Beijinul anuntand noi tarife."Nu uitati ca Marea Britanie risca sa fie implicata in asta. Nu acesta este modul in care procedam. In afara de orice altceva, cei care sustin tarifele risca sa fie vinovati de incetinirea economiei globale, indiferent daca este adevarat sau nu", a spus Johnson.Premierul britanic a spus ca vrea sa vada o deschidere a comertului mondial, o reducere a tensiunilor si eliminarea tarifelor.Liderii statelor care fac parte din Grupul celor 7 (G7) s-au reunit in orasul francez Biarritz , pentru a cauta solutii la marile probleme cu care se confrunta lumea, in acest moment. Ei ar putea discuta, in urmatoatele doua zile, pe langa subiectele economice, si despre o gama larga de situatii de criza, de la incendiile care parjolesc bazinul Amazonului pana la posibilitatea izbucnirii unui razboi intre state care au arme nucleare.