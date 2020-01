Michael Bloomberg spune ca e gata sa isi cheltuiasca toti banii pentru a scapa de Trump

Ziare.

Totodata, el a respins criticile rivalilor democrati pentru nominalizare potrivit carora miliardarul incearca sa cumpere alegerile.Al optulea in lista Forbes a celor mai bogati americani, Bloomberg a cheltuit pentru anunturile promotionale din campania inceputa in noiembrie mai mult decat principalii rivali democrati in ultimul an."Prioritatea numarul unu este sa scapam de Donald Trump. Imi cheltuiesc toti banii pentru a scapa de Trump", a declarat Bloomberg aflat in turneul electoral in Texas, unul dintre cele 14 state care vor vota pe 3 martie. "Vreti sa cheltuiesc mai mult sau mai putin? Punct".Senatoarea Elizabeth Warren, unul dintre principalii candidati democrati, care a promis ca va elimina banii din politica, l-a criticat pe Bloomberg cand el si-a lansat campania cu un spot publicitar TV de 37 de milioane de dolari, acuzandu-l pe fostul primar al orasului New York ca incearca sa cumpere democratia americana."Sunt doar chestiuni politice, sperand sa ma prinda din urma si nu le place ca fac asta pentru ca reprezinta competitie, nu pentru ca este o politica proasta", a mai spus Bloomberg.El a intrat in cursa dupa ce avusesera loc deja sase dezbateri ale democratilor. In sondaje, Bloomberg se afla pe locul al cincilea, dupa Joe Biden, Bernie Sanders, Warren si Pete Buttigieg.Bloomberg, fost republican care a facut avere din vanzarea de informatii financiare catre firme de pe Wall Street, spune ca toti patru sunt prea liberali pentru a-l invinge pe Trump. "Unul dintre motivele pentru care cred rezonabil ca l-as putea invinge pe Trump este ca voi fi acceptabil pentru republicanii moderati"."Fie ca va place sau nu, nu poti castiga alegerile daca nu ii faci pe republicanii moderati sa treaca linia. Ceilalti sunt mult prea liberali pentru ei si ei vor vota sigur pentru Donald Trump".Discursurile lui din campanie au atras un numar modest de oameni - cateva sute in Austin si mai putini in San Antonio. Multi dintre cei care au participat au spus ca sunt independenti sau fosti sustinatori ai lui Trump si ca au aflat de candidatura lui Bloomberg datorita reclamelor.Mesajele advertoriale ale lui Bloomberg au dominat posturile de televiziune la nivel national si in Texas.Doar in acest stat, pana la jumatatea lunii ianuarie, Bloomberg a platit peste 15 milioane de dolari pentru reclame TV, potrivit lui Mark Jones de la Rice University din Houston.Aceasta cifra depaseste suma cheltuita, cumulat, de ceilalti candidati democrati in 2019, potrivit unei analize Kantar/CMAG.Pentru editia de anul acesta a finalei Super Bowl, care va avea loc pe 2 februarie, la Miami, Trump si Bloomberg planuiesc sa difuzeze cate un clip advertorial de 60 de secunde.Reprezentantii campaniei lui Trump au spus ca au fost platiti 10 milioane de dolari pentru timpul de emisie. Anul trecut, finala campionatului de fotbal american a fost urmarita de peste 100 de milioane de telespectatori."Nu poti ajunge la 330 de milioane de oameni strangand maini. Televiziunea inca este mediul magic", a adaugat Bloomberg. "Daca Super Bowl nu ar fi ajuns la incredibil de multi oameni, nu ar cere atat de mult sau nimeni nu ar plati. Acesta este capitalismul la treaba".