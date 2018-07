Michael Cohen, supranumit "pitbullul" lui Trump, se distanteaza de presedintele american

Ziare.

De cand birourile si domiciliul i-au fost perchezitionate la 9 aprilie de anchetatori federali, soarta lui Michael Cohen si loialitatea sa fata de presedinte, pentru care a lucrat 10 ani, constituie obiectul unor intense speculatii.Supranumit "pitbullul" lui Trump pentru care a gestionat numeroase dosare delicate, el se declarase in trecut dispus sa "incaseze un glont" pentru a-l proteja pe presedinte.De atunci, multi speculeaza asupra faptului ca Michael Cohen ar putea, in caz de inculpare, sa se decida sa coopereze cu anchetatorii pentru a evita o pedeapsa grea si sa le furnizeze informatii potential compromitatoare pentru presedinte.Michael Cohen, casatorit cu o imigranta ucraineana, pare sa confirme aceasta posibilitate intr-un interviu acordat canalului ABC, difuzat luni.Intrebat ce ar face daca ar trebui sa aleaga intre a-l proteja pe presedinte si a-si proteja familia, el a ales a doua posibilitate."Familia mea si tara mea trec pe primul plan. Loialitatea mea este inainte de toate fata de sotia mea, fiica mea si fiul meu", a declarat Cohen jurnalistului George Stephanopoulos in cursul primului sau interviu consacrat problemelor sale cu justitia.Nimeni nu stie exact de ce anume si cand ar putea fi inculpat Cohen, noteaza AFP.Dupa perchezitii in cursul carora milioane de fisiere au fost confiscate, acest avocat si om de afaceri este perceput ca fiind pus cu spatele la zid, conform 20minutes.fr.Documentele confiscate fac obiectul unei trieri laborioase, sub controlul unui judecator, pentru a le indeparta pe cele care ar putea releva relatia confidentiala de avocat-client intre Cohen si Trump.Trierea trebuie sa se incheie la 5 iulie, iar Cohen ar urma sa-si schimbe avocatul dupa terminarea trierii, intarziind potentiala sa inculpare.Daca el a fost implicat in afaceri uneori indoielnice in domeniul imobiliar si al licentelor pentru taxiurile galbene, Michael Cohen a devenit celebru pentru ca a platit, chiar inaintea alegerilor prezidentiale americane din 2016, 130.000 de dolari actritei porno Stormy Daniels, care afirma ca a fost pentru scurt timp amanta lui Donald Trump in 2006, in schimbul tacerii acesteia asupra relatiei lor.Aceasta plata ar putea fi interpretata drept finantare ilegala a campaniei electorale.Cohen a mai primit dupa alegeri circa 500.000 de dolari de la o societate de investitii legata de oligarhul rus Viktor Vekselberg, un apropiat al lui Vladimir Putin , precum si 1,2 milioane de dolari de la laboratoarele farmaceutice elvetiene Novartis, care sperau sa obtina, datorita lui, acces la administratia Trump.