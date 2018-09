Mike Pence neaga ca el ar fi autorul editorialului anti-Trump, care vorbeste despre grupul de rezistenta de la Casa Alba

Ziare.

Intr-un interviu pentru CBS citat de Guardian, care va fi difuzat in intregime duminica, Pence a negat ca oficiali din Casa Alba ar fi discutat despre inlaturarea lui Trump de la putere.Pence, care a fost suspectat ca ar fi chiar el autorul editorialului, a afirmat ca "nu stie" cine a scris articolul."Dar pot sa va spun ca este o rusine. Cred ca autorului si celor de la New York Times ar trebui sa le fie rusine", a declarat Pence.Al 25-lea amendament din Constitutia SUA prevede ca presedintele poate fi inlaturat de la putere daca nu este capabil "sa isi foloseasca puterile si sa isi indeplineasca responsabilitatile". Amendamentul poate fi invocat doar de vicepresedinte sau de membri ai cabinetului. Intrebat daca au existat discutii despre acest proces, Pence a afirmat: "Nu. Niciodata. De ce am discuta despre acest lucru?"Pence l-a atacat si pe fostul presedinte Barack Obama, care a tinut recent un discurs critic la adresa lui Trump."Adevarul este ca pe parcursul celor opt ani, in ciuda a ce spune presedintele Obama, tara a trecut prin momente dificile."Vorbind pentru Fox News, Pence a precizat ca "este foarte dezamagitor sa il vedem pe Obama cum incalca traditia fostilor presedinti si se implica in politica si aduce aceleasi argumente obosite pe care el si liberalii le-au tot adus in ultimii opt ani."Vineri, Donald Trump l-a indemnat pe procurorul general Jeff Sessions sa deschida o ancheta privind un editorial al unui oficial anonim din cadrul Administratiei SUA, publicat de cotidianul New York Times, in care este contestata capacitatea presedintelui de a-si indeplini atributiile.