Mike Pompeo, vizita secreta in Coreea de Nord. Ce sanse sunt ca Trump sa stea fata in fata cu Kim Jong Un

Ziare.

com

Pompeo a avut o intrevedere la Phenian cu Kim Jong-un pentru a discuta despre viitoarea intalnire a liderului suprem al Coreei de Nord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, dar si despre programul nuclear al Coreei de Nord, au precizat doua surse sub protectia anonimatului.Vizita lui Pompeo in Coreea de Nord ar fi avut loc la scurt timp dupa ce a fost nominalizat pentru functia de secretar de Stat al SUA, arata News.ro.Informatia privind vizita lui Pompeo in Coreea de Nord a aparut in presa americana la doar cateva ore dupa ce Trump a anuntat ca SUA si Coreea de Nord au purtat discutii directe "la nivel foarte inalt".Totusi, marti, Trump a spus ca este posibil ca intalnirea sa cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, sa nu aiba loc pana la urma, informeaza Agerpres, citand Reuters. Comentariul a fost facut cu ocazia primirii premierului japonez Shinzo Abe la Mar-a-Lago, in Florida.Ultima intalnire directa dintre oficiali ai SUA si Coreei de Nord a avut loc in anul 2000, cand secretarul american de Stat Madeleine Albright s-a intalnit cu Kim Jong Il.Casa Alba si CIA au refuzat sa comenteze informatia.Citeste si Negocieri intense si secrete intre SUA si Coreea de Nord pentru intalnirea dintre Trump si Kim Jong Un