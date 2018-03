Ministrul rus de Externe suspecteaza administratia SUA ca vrea sa puna bete in roate intalnirii Trump - Kim Jong Un

Ziare.

com

"Chiar atunci cand presedintele american Donald Trump a declarat ca este pregatit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, sa solutioneze toate problemele, oficiali ai Administratiei prezidentiale din SUA s-au grabit sa spuna ca este necesara suplimentarea presiunii asupra Phenianului" a declarat Lavrov, intr-un interviu acordat presei vietnameze si japoneze, inainte de vizita sa in cele doua tari."Astfel de lucruri nu sunt niste practici in diplomatie ", a mai afirmat ministrul rus, adaugand: "Cand se convine o intalnire, partile incearca, de obicei, sa pretuiasca un astfel de acord, in loc sa solicite actiuni care pot fi considerate ca provocari ce vizeaza oprirea unui summit".La 10 martie, presedintele american Donald Trump a precizat ca tratativele cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un. Presedintele american a acceptat sa il intalneasca pe liderul nord-coreean pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului.