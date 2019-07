Mueller povesteste cum a vrut Trump sa-l concedieze din cauza anchetei privind Rusia

Ziare.

Dupa ce a fost intrebat la o audiere in fata Camerei Reprezentantilor a Congresului american daca Trump a vrut sa il concedieze, Mueller a facut referire la raportul sau si a raspuns: "Asa scrie in raport si da, sustin in continuare acest lucru", scrie Reuters.In ceea ce priveste raportul care prezinta concluziile anchetei privind o posibila implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l ajuta pe Trump sa castige, Mueller a afirmat:"Concluziile indica faptul ca presedintele nu a fost exonerat privind faptele pe care le-ar fi comis. Nu acest lucru arata raportul".Procurorul special a condus, timp de doi ani, o ancheta complexa cu scopul de a stabili daca Rusia a cooperat cu echipa de campanie a lui Donald Trump in vederea alegerii candidatului republican in 2016.In raportul sau de ancheta, de peste 400 de pagini, facut public in aprilie, Robert Mueller a conchis ca nu exista "probe suficiente" ale vreunei intelegeri, in pofida unor numeroase contacte intre Moscova si apropiati ai lui Trump.El prezinta, de asemenea, presiuni tulburatoare exercitate asupra anchetei sale de catre seful statului, iar mai multi oficiali din cadrul opozitiei democrate reclama de atunci deschiderea unei proceduri in vederea destiturii (impeachment) lui Trump.