Muntenegrul ii raspunde lui Trump: Contribuim la pace si stabilitate in lume. Poate s-a exprimat gresit iar

O tara turistica in Balcani, pe malul Marii Adriatice, Muntenegrul a aderat la NATO in primavara lui 2017, spre marea nemultumire a Moscovei, in pofida ostilitatii unei mari parti a celor peste 600.000 de locuitori, majotari slavi si ortodocsi.Dupa o indelungata tacere, Podgorita a raspuns prezentarii facute de Trump, drept o tara belicoasa, pentru care nu vede "de ce (si-) ar trimite copiii sa fie ucisi" in ea, in virtutea unor acorduri NATO.Dotat cu o armata de pana in 2.000 de oameni, Muntenegrul contribuie la "pace si stabilitate nu doar pe continentul european, ci in intreaga lume", si anume "alaturi de americani in Afganistan ", i-a replicat Guvernul intr-un comunicat, publicat si in engleza.Muntenegrul este "un stat stabilizator in regiune", subliniaza Guvernul, "singurul care nu a fost teatrul unor lupte in timpul dezintegrarii fostei Iugoslavii".La acea vreme membri ai armatei iugoslave, militarii sai au participat, cu toate acestea, alaturi de sarbi, la razboiul de independenta al Croatiei (1991-1995), si anume la asediul sangeros de la Dubrovnik. Insa, la fel ca in Macedonia (1991), propria declaratie de independenta fata de Serbia , in 2006, nu a antrenat un razboi In timpul acestor conflicte din fosta Iugoslavie, soldate cu 130.000 de morti, tara a "primit si protejat 120.000 de persoane", a mai subliniat Podgorita.Mic sau mare, "ceea ce conteaza este nivelul la care iti plasezi valorile libertatii, solidaritatii si democratiei", insista Muntenegrul. In numele acestor principii, "prietenia si alianta intre Muntengru si Statele Unite sunt puternice si inalienabile", conchide Guvernul muntenegrean.Potrivit unor analisti locali, serviciile muntenegrene de informatii intretin legaturi stranse cu omologii lor occidentali.Aceasta decizie de a se ancora la Occident ii apartine lui Milo Djukanovic, conducatorul Muntenegrului aproape fara intrerupere din 1991. La jumatatea lui aprilie, el a fost ales presedinte din primul tur, o victorie pe care a prezentat-o drept un plebiscit al optiunilor sale atlantiste si pro-UE.Acest triumf a confirmat dificultatile opozitiei proruse, din cadrul careia mai multi lideri sunt suspectati ca sunt implicati in ceea ce autoritatile prezinta drept un plan de lovitura de stat, dejucat in toamna lui 2016.In capitala tarii, Podgorita, declaratiile lui Trump au fost primite cu ironie."Suntem atat de agresivi si puternici, incat nu am reusit sa schimbam puterea in 30 de ani si cu atat mai putin sa provocam un conflict global", declara Sreten Markovic, un pensionar, in varsta de 67 de ani. "Atunci cand am citit declaratia lui Trump despre noi, am crezut ca visez. Cand m-am trezit mi s-a parut o gluma buna", afirma Darko Mandic, un vanzator de jucarii, in varsta de 33 de ani."Vreau sa cred ca Trump si-a exprimat gresit opiniile (...) . Nu vreau sa cred ca Muntenegrul a fost o tema la Helsinki", in Finlanda, in timpul summitului intre presedintele american si omologul sau rus Vladimir Putin , declara pentru AFP Ranko Krivokapic, un opozant al lui Milo Djukanovic, dar prooccidental."Daca Trump crede ca nu trebuie sa apere Muntenegrul, trimite el, oare, un mesaj ca cineva sa incerce ceva?", isi exprima ingrijorarea Stevo Vasiljevic, un profesor, in varsta de 46 de ani.Analistul politic Sergej Sekulovic considera "posibila o intensificare a tensiunii politice", dar "in mod fundamental, conditiile unei destabilizari nu exista". Muntenegrul "este stabil si nimic nu sugereaza ca acest lucru s-ar putea schimba", subliniaza Ranko Krivokapic.