Muzee inchise, casatorii in pericol: consecintele concrete ale "shutdown"-ului guvernamental din SUA

Ziare.

com

Situatia dureaza deja de aproape doua saptamani si genereaza consecinte foarte vizibile, legate de functionarea defectuoasa a unor servicii publice, scrieNu se intrevede finalul rapid acestei crize, in contextul in care vineri, 4 ianuarie, Donald Trump a declarat, din nou, ca nu renunta la zidul care ar trebui sa protejeze "periculoasa" frontiera de sud a Statelor Unite, si a avertizat ca este dispus sa prelungeasca starea de paralizie partiala a administratiei americane pentru atat timp cat va fi nevoie, luni de zile sau chiar mai mult de un an.Acest "shutdown" loveste in primul rand in aproximativ 800.000 de functionari americani, dintr-un total de patru milioane. Din lipsa de bani, majoritatea acestora vin la serviciu si lucreaza pentru asigurarea serviciilor publice esentiale, stiind ca nu vor fi platiti in viitorul apropiat, iar unii chiar au fost trimisi in somaj fortat.Chiar daca legea ii asigura pe functionari ca la un moment dat isi vor primi salariile restante, viata lor de zi cu zi a devenit extrem de dificila, iar pe Twitter exista multe povestiri pe aceasta tema sub hashtag-ulConformnoua departamente guvernamentale sunt afectate cel mai mult, intre care cel al Securitatii Interne si cel al Justitiei. Numeroase agentii federale, precum NASA sau Protectia Mediului, au avut de asemenea de suferit.Printre sutele de mii de functionari afectati sunt si cei 21.000 de angajati ai National Park Service (NPS), agentie care gestioneaza sute de parcuri nationale, monumente si situri istorice pe tot cuprinsul SUA.La finalul lunii decembrie, NPS a anuntat ca "nu mai poate asigura functionarea corespunzatoare a parcurilor nationale si va opri toate serviciile pe care le oferea publicului, precum functionarea toaletelor publice, strangerea gunoaielor, intretinerea drumurilor si a instalatiilor". Multe parcuri au fost inchise, altele functioneaza partial.Muzee precum Galeria Nationala de Arta, sau gradinile zoologice sunt, de asemenea, inchise incepand cu 1 ianuarie.Din lipsa de personal, parcurile care nu au fost total inchise au ramas la voia intamplarii. Site-ul american Quartz noteaza ca in parcul national Yosemite din California sunt deja peste 27 de tone de deseuri care nu au fost stranse sau tratate.Probleme similare au fost observate chiar si la Washington in apropierea Casei Albe.In parcul national Joshua Tree, din California, s-a facut apel la voluntari pentru a se putea asigura o functionare minima in parametri normali, in speranta ca administratia federala isi va relua atributiile in curand. Zeci de voluntari vin de acasa cu produse sanitare, curata toaletele si strang deseurile din parc."Facem tot ce ne sta in puteri pentru a mentine o bruma de normalitate aici, dar nu putem face nimic impotriva celor ce decid sa incalce regulile, sa intre pe spatii interzise, sa taie copaci sau sa fure pur si simplu ce gasesc prin parc", explica John Lauretig, director executiv al ONG-ului "Prietenii lui Joshua Tree".Washington este orasul cel mai dependent de bugetul federal dintre toate marile orase americane si a fost lovit din plin de criza. Oficiul starii civile, care functioneaza in cadrul unui tribunal, si de unde cuplurile trebuie sa-si ia certificatul de casatorie inainte de merge in fata unui reprezentant autorizat sa oficieze casatoria (judecator, preot sau functionar public), a fost printre primele institutii care s-au inchis.Si cum nu se poate intrevedea sfarsitul acestui "shutdown" guvernamental, din ce in ce mai multe cupluri care isi planificasera casatoria in aceste zile si-au vazut planurile amenintate.Primarul orasului Washington, Muriel Bowser, a fost nevoit sa ia masuri exceptionale pentru a putea emite aceste certificate de casatoriei. Sau, cum plastic s-a exprimat directorul sau de cabinet: "Asa cum Grinch nu poate fura Craciunul, nici noi nu vom lasa acest shutdown sa stea in calea dragostei".