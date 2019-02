Nancy Pelosi transmite Uniunii Europene si NATO ca Trump nu este liderul Statelor Unite

Ziare.

O delegatie parlamentara americana condusa de Nancy Pelosi a efectuat luni si marti o vizita la Bruxelles, pentru a incerca sa ofere asigurari partenerilor europeni pe fondul tensiunilor transatlatice generate de presedintele Donald Trump. Printre altii, Nancy Pelosi s-a intalnit si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Nancy Pelosi a subliniat ca presedintele nu are intreaga putere decizionala in Statele Unite.Statele Unite ale Americii "nu sunt sistem parlamentar (...) . Avem Articolul 1 al Constitutiei, puterea legislativa, prima structura a sistemului de guvernare, egala cu celelalte structuri, iar noi ne-am afirmat in acest mod", a declarat Nancy Pelosi, citata de site-ul Politico.eu si de cotidianul The Independent.Un politician european a intrebat-o pe Nancy Pelosi de ce Camera Reprezentantilor a adoptat abia recent o rezolutie pentru sustinerea Aliantei Nord-Atlantice. "Am raspuns ca noi, democratii, am obtinut abia de curand controlul asupra Camerei Reprezentantilor", a subliniat Pelosi.Gerry Connolly, un congresman democrat din Virginia, a confirmat pozitia lui Nancy Pelosi. Acest turneu in Europa "nu este nu este un turneu pentru garantii, este un turneu pentru a se reaminti anumite lucruri. In Statele Unite, structura guvernamentala nu are un singur organism. Asa cum a spus presedintele Camerei Reprezentantilor, Articolul 1, primul articol al Constitutiei Statelor Unite, se refera la puterea ramurii legislative, nu la puterea executiva, iar aceste prerogative includ situatii de razboi si pace si chiar conducerea fortelor armate", a argumentat Gerry Connolly.Mandatul presedintelui Donald Trump este eclipsat de ancheta privind ingerintele electorale ruse. Serviciile secrete americane au concluzionat ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental.Donald Trump a negat ca ar fi avut contacte cu Moscova in campania electorala. Recent, Donald Trump a avut disensiuni puternice cu Nancy Pelosi, in contextul in care democratii, care detin controlul asupra Camerei Reprezentantilor, nu au acceptat sa ii ofere presedintelui fonduri pentru construirea zidului la frontiera Statelor Unite cu Mexicul.