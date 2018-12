NBC: Trump s-a intalnit cu seful National Enquirer ca sa obtina tacerea unei foste amante

Ziare.

Procurorii federali din New York au transmis, miercuri, ca American Media Inc., ca parte a unui acord de cooperare cu procurorii si pentru a evita acuzatiile, a recunoscut ca a efectuat o plata de 150.000 de dolari lui Karen McDougal , un fotomodel cu care Trump avusese o aventura.In declaratia in care a admis faptele, American Media a transmis ca, in august 2015, Pecker si Cohen s-au intalnit cu cel putin "un alt membru al campaniei", unde a fost discutata efectuarea de plati catre persoane care sustin ca au avut aventuri cu Trump pentru a le cumpara tacerea."Celalalt membru al campaniei" prezent la aceasta intalnire ar fi fost Trump, a informat NBC, citand o persoana familiarizata cu acest caz.