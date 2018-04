Negocieri intense si secrete intre SUA si Coreea de Nord pentru intalnirea dintre Trump si Kim Jong Un

Ziare.

Directorul CIA Mike Pompeo lucreaza la foc continuu, pe anumite canale ale serviciilor secrete, pentru a pregati summitul, conform unor informatii obtinute de CNN Oficiali americani si nord-coreeni din agentiile de informatii au vorbit de mai multe ori si chiar s-au intalnit intr-o tara terta.Desi regimul nord-coreean nu a anuntat oficial faptul ca i-a transmis lui Trump o invitatie pentru a se intalni (informatie facuta publica luna trecuta de un oficial sud-coreean), anumiti oficiali spun ca Kim Jong Un ar fi dispus sa discute despre renuntarea la cursa inarmarii nucleare a tarii sale.Partea nord-coreeana insista ca discutia sa aiba loc la Phenian, dar nu e clar daca cei de la Casa Alba vor fi de acord. De asemenea, capitala mongola Ulaanbaatar este vehiculata ca fiind un posibil loc pentru intalnirea dintre cei doi, potrivit sursei citate.Inaintea intalnirii liderilor celor doua tari se discuta despre o intrevedere intre Pompeo si omologul sau din Coreea de Nord.Odata ce va fi stabilit locul intalnirii, se va decide si data, iar ordinea de zi va fi discutata in detaliu. In prezent se vehiculeaza sfarsitul lui mai sau chiar iunie pentru aceasta intrevedere.Se asteapta ca Pompeo sa inceapa procesul de confirmare a Senatului in urmatoarele cateva saptamani, arata sursa citata.Oficialii sustin ca participarea nord-coreenilor la discutiile pregatitoare le ofera incredere ca Kim Jong Un e serios si chiar vrea sa participe la marea intalnire.A.G.