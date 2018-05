Noi detalii despre intalnirea istorica dintre Donald Trump si Kim Jong-Un. Unde va avea loc

Ziare.

Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in Zona demilitarizata situata la frontiera dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, dar, conform surselor citate, a fost ales un loc tert, Singapore.Intalnirea istorica ar urma sa aiba loc in luna iunie, dupa summitul Grupului tarilor puternic industrializate (G7), programat in Canada pe 8-9 iunie, relateaza cotidianul Chosun si agentia de presa Yonhap.Dar, tinand cont de faptul ca Donald Trump este imprevizibil, exista posibilitatea modificarii datei si locului, astfel ca intrevederea ar putea avea loc in satul Panmunjom, situat in Zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, comenteaza cotidianul South China Morning Post.Donald Trump a anuntat vineri ca a stabilit data si locul intrevederii istorice cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, fara insa a le dezvalui. Donald Trump a precizat ca detaliile intrevederii vor fi anuntate in curand si a sugerat ca se inregistreaza progrese in demersurile de eliberare a trei cetateni americani detinuti in Coreea de Nord. "Avem discutii foarte substantiale cu reprezentantii Coreei de Nord si s-au intamplat deja multe lucruri in cazul ostaticilor. Cred ca veti vedea lucruri bune", a spus Trump.Administratia de la Phenian a reluat duminica tonul virulent la adresa Washingtonului, denuntand "presiunile si amenintarile" presedintelui SUA, Donald Trump, care risca sa afecteze imbunatatirea relatiilor dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud.Un oficial din cadrul Ministerului nord-coreean de Externe citat de agentia KCNA a declarat ca Washingtonul "induce in eroare opinia publica" sugerand ca angajamentul Phenianului in sensul renuntarii la arme nucleare ar fi rezultatul sanctiunilor si presiunilor. Donald Trump a insistat pentru mentinerea presiunilor asupra Coreei de Nord pana la obtinerea denuclearizarii Peninsulei Coreea.