Nora lui Trump a ajuns la spital dupa ce a deschis un plic care continea o substanta alba

Ziare.

com

Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut la locuinta din Manhattan a fiului lui Donald Trump.Plicul a fost primit luni la ora locala 10.00 (17.00, ora Romaniei), iar sotia lui Donald Trump Jr. a deschis scrisoarea, intrand in contact cu o pulbere de culoare alba.Autoritatile nu cunosc natura acestei substante, dar dupa ce au verificat-o au anuntat ca "nu este periculoasa."Politia din New York a comunicat, de asemenea, ca, preventiv, Vanessa Trump a fost dusa la spital, la fel ca alte doua persoane din anturajul acesteia, informeazp Fox News.Trump Jr. este cel mai mare fiu al lui presedintelui SUA. El este casatorit cu Vanessa din 2005 si au impreuna cinci copii. Nu este clar daca la momentul incidentului vreunul dintre copii era la resedinta din Manhattan.Politia din New York si Secret Service ancheteaza incidentul.