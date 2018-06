Nord-coreenii il ridica in slavi pe Trump in presa de stat ca pe propriul lor dictator

Ziare.

Acest fapt este total neobisnuit, in conditiile in care aceasta titulatura este folosita doar pentru dictatorul Kim Jong Un si, in trecut, pentru tatal si bunicul sau.Televiziunea de stat nord-coreeana a difuzat stiri despre intalnirea dintre cei doi, aratand imagini cu Donald Trump si cu Kim Jong Un si numindu-i "lideri supremi" ai tarilor lor, arata Newsweek Avand in vedere istoria declaratiilor dintre cei doi conducatori, faptul ca acum Trump este prezentat ca un lider demn de respect demonstreaza ca regimul din Coreea de Nord, care controleaza absolut tot in mass-media, il vede pe presedintele american ca pe o persoana cu care se poate colabora.Amintim ca presedintele american Donald Trump s-a intalnit, marti, cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, in hotelul Capella din Singapore, devenind astfel primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care se intalneste pentru a discuta cu un lider al Coreei de Nord.A.G.