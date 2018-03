Noul consilier pentru Securitate Nationala desemnat de Trump a colaborat cu Cambridge Analytica

Scandalul Facebook-Cambridge Analytica

Potrivit unir surse citate de The New York Times, organizatia de lobby numita Comitetul de actiune politica John Bolton Super a apelat la serviciile firmei Cambridge Analytica in august 2014, pentru identificarea profilurilor psihologice ale alegatorilor.Donald Trump l-a desemnat joi seara pe John Bolton consilier prezidential pentru Siguranta Nationala in locul lui Herbert McMaster, care a fost demis In intervalul 2014-2016, firma de lobby politic a lui John Bolton a cheltuit aproape 1,2 milioane de dolari pentru "activitati de cercetare", cel mai probabil pentru sondaje de opinie.Cotidianul The New York Times a obtinut o copie a contractului intre Comitetul de actiune politica al lui Bolton si compania Cambridge Analytica. Contractul prevede oferirea de catre compania Cambridge Analytica a unor servicii de "microprofilare a comportamentelor prin mesaje psihografice".Pentru acest contract, compania Cambridge Analytica a folosit date obtinute din conturile Facebook."Datele si modelele configurative primite organizatia de lobby a lui John Bolton proveneau din Facebook. Le-am explicat care era procedura. Am discutat in sedinte despre aceste lucruri", a declarat Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica.O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit). Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. Christopher Wylie, care a colaborat cu un profesor de la Universitatea Cambridge pentru obtinerea datelor, a declarat pentru publicatia Observer: "Am exploatat platforma de socializare online Facebook pentru a obtine milioane de profiluri ale alegatorilor. (...) Aceasta a fost baza pe care a fost construita compania".