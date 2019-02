Noul procuror general desemnat de Trump a fost confirmat in functie de Senatul SUA

Ziare.

Bill Barr va trebui in special sa supravegheze delicata ancheta a procurorului Robert Mueller care cauta sa stabileasca daca a existat o intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a candidatului republican Donald Trump in cursul prezidentialelor din 2016, relateaza AFP.Votul din Senat, care are ultimul cuvant in numirile prezidentiale, a urmat in general liniile partizane, cu 54 de voturi pentru si 45 contra.Aceasta confirmare reprezinta "o victorie majora pentru justitie si statul de drept in Statele Unite", a scris pe Twitter purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.In timpul audierii de confirmare din Comisia Juridica a Senatului, la jumatatea lui ianuarie, Barr a dat asigurari ca il va lasa pe procurorul Mueller "sa-si termine munca"."Daca voi fi confirmat, nu voi permite ca politicile partizane si interesele personale sa interfereze cu aceasta sau orice alta investigatie", a spus Bill Barr.Barr are 68 de ani si a fost procuror general in echipa presedintelui George H.W. Bush.