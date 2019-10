Numarul americanilor care vor destituirea lui Trump creste alert (sondaj)

Ziare.

Sondajul, realizat in perioada 26-30 septembrie pe un esantion de 2.234 de americani cu drept de vot (printre care 944 de democrati si 855 de republicani), arata ca 45% dintre americani cred ca Trump "ar trebui sa fie destituit", comparativ cu 37% saptamana trecuta, in timp ce 41% dintre americani sunt de parere ca presedintele SUA nu ar trebui sa fie destituit.In randul alegatorilor democrati, 74% sustin ca Donald Trump trebuie sa fie destituit, cu opt puncte procentuale mai mult decat saptamana trecuta, in timp ce doar 13% (fata de 10% saptamana trecuta) dintre republicani sustin destituirea liderului de la Casa Alba.Acelasi sondaj releva ca 66% dintre americanii cu drept de vot considera ca orice oficialitate aleasa "trebuie sa fie eliberata" din functie daca a colaborat cu un guvern strain pentru a-si ataca un rival politic. Opinia este impartasita de 46% dintre republicani, 88% dintre democrati si aproximativ doua treimi dintre independenti.Aminim ca potrivit stenogramei convorbirii telefonice respective, cei doi presedinti au discutat si despre ancheta pentru coruptie desfasurata de autoritatile de la Kiev impotriva fiului fostului vicepresedinte american Joe Biden si care ar fi fost oprita in urma interventiei acestuia din urma.