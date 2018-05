O delegatie americana, din care face parte si Ivanka Trump, a sosit in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim

(Foto: Instagram/Ivanka Trump)

Trump si Pence nu participa.

Anuntul lui Donald Trump

Ziare.

com

Au facut deplasarea in Israel si secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, si adjunctul secretarului de Stat, John Sullivan, precum si alti oficiali.Casa Alba a anuntat saptamana trecuta ca nici presedintele Donald Trump, nici vicepresedintele Mike Pence nu vor fi prezenti la eveniment. Delegatia SUA va fi condusa de John Sullivan, secretar de Stat adjunct, relateaza postul CBN News si cotidianul Times of Israel.Din delegatie vor face parte ambasadorul David Friedman, secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, consilierii prezidentiali Jared Kushner si Ivanka Trump si emisarul special pentru negocieri internationale Jason Greenblatt.Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat in decembrie 2017 decizia controversata de a considera orasul Ierusalim drept capitala Israelului si, implicit, de a muta acolo ambasada SUA. Decizia lui Donald Trump a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, de Adunarea Generala ONU, Uniunea Europeana si Rusia.Presa israeliene a relatat ca Romania va fi reprezentata la receptia din aceasta seara de la Ierusalim organizata cu ocazia inaugurarii ambasadei americane. Haaretz precizeaza ca Romania si Austria sunt percepute ca fiind "prietenoase" fata de politica guvernului Netanyahu.(I.S.)