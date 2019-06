O editorialista il acuza pe Trump ca a violat-o in anii 90. Ce spune presedintele SUA

Ziare.

In articol, ea descrie intalnirea lui Trump la sfarsitul anului 1995 sau la inceputul lui 1996, in magazinul de lux Bergdorf Goodman. Ea a spus ca l-a recunoscut pe "adevaratul magnat imobiliar" iar el i-a spus ca este in cautarea unui cadou pentru "o fata".E. Jean Carroll a povestit in interviul pentru New York Magazine ca magnatul i-ar fi cerut sa il ajute sa caute cadoul, lucru pe care ea l-ar fi acceptat, dupa care i-ar fi cerut sa probeze lenjeria si s-ar fi dus cu ea spre cabinele de proba. Carroll spune ca a luat totul in gluma. Viitorul presedinte s-ar fi inchis atunci cu ea intr-o cabina, dupa care ar fi sarutat-o cu forta si apoi ar fi violat-o.Ambii aveau in jur de 50 de ani la acea vreme, el fiind casatorit cu Marla Maples.Trump a spus ca ca nu a intalnit-o niciodata pe E. Jean Carroll si a acuzat-o ca a inventat acuzatiile pentru a-si vinde noua carte. "Nu am vazut-o pe aceasta persoana in viata mea", a transmis presedintele american intr-un comunicat. "Ea incearca sa vanda o noua carte - asta ar trebui sa va faca sa intelegeti care este motivatia ei. Ar trebui sa fie vanduta la sectiunea fictiune".Carroll povesteste incidentul in cartea autobiografica "What Do We Need Men For? A Modest Proposal" (De ce avem nevoie de barbati? O propunere modesta).Carroll a afirmat ca nu a denuntat atacul la acea vreme fiind sfatuita de un prieten ca nu are nicio sansa sa castige la tribunal. Povestea ei a fost publicata vineri in New York Magazine.Presedintele a acuzat New York Magazine, "care e pe moarte", ca incearca "sa se relanseze publicand informatii false".Mai multe femei i-au adus lui Trump acuzatii de abuz sexual, pe care el le-a negat.